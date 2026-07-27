Siguran sam da on nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim bi sebe želeo da predstavi. Ovo što je izgovorio je plod manipulacije onih koji su hteli da nam podele Srbiju, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagujući na snimak

Vučić podijelio snimak u kojem mu muškarac prijeti nožem: „Ne osećam se ugroženim, autoru snimka opraštam“ Siguran sam da on nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim bi sebe želeo da predstavi. Ovo što je izgovorio je plod manipulacije onih koji su hteli da nam podele Srbiju, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagujući na snimak

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je videosnimak na svom Instagram profilu u kojem se osvrnuo na nedavne prijetnje smrću koje su mu upućene putem društvenih mreža, poručivši da se ne osjeća ugroženim i da oprašta autoru snimka.

Na početku videozapisa Vučić se obratio građanima najavom da će im prikazati snimak koji će ih, kako je naveo, šokirati, nakon čega je uslijedio i sam insert u kojem muškarac (op.a. Vučić u videu otkriva njegov identitet i navodi da je iz Kragujevca) držeći nož u ruci, upućuje direktne prijetnje ubistvom predsjedniku Srbije.

Predsjednik Srbije u videu dalje navodi kako vjeruje da čovjek koji stoji iza prijetnji nije loš niti zločinac, već da je „podlegao manipulacijama i pritiscima“.

„Siguran sam da on nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim bi sebe želeo da predstavi. Ovo što je izgovorio je plod manipulacije onih koji su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su preko svojih mainstream medija, društvenih mreža i ogromnim novcem spolja želeli da razore našu voljenu otadžbinu“, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je naglasio da će u procesno-pravnom smislu pokušati pomoći muškarcu koji prijeti tako što će pred organima gonjenja izjaviti da se ne osjeća ugroženim.

„Mogu to da uradim, ne zato što sam predsednik već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. I reći ću, što mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim. Siguran sam da se u njemu krije dobar domaćin kojeg je neko zaveo strašnim lažima“, kazao je Vučić.

Vučić je dalje spomenuo infrastrukturne projekte poput sjeverne obilaznice, fabrike Stellantis, rekonstrukcije tržnice i predstojeće izgradnje Kliničkog centra u Kragujevcu, ističući da se raduje trenutku kada će autor snimka sa prijetećim sadržajem uvidjeti taj napredak.

„Uvek sam spreman, čak i na otvaranju dela obilaznice, da mu pružim ruku i da mu oprostim lično za sve ovo što je strašno rekao, jer ne želim da delim porodice i ne želim da delim Srbiju. Želim nas sve zajedno ujedinjene oko ljubavi prema našoj otadžbini“, zaključio je Vučić.

- Srbijanski MUP uhapsio S. S. zbog sumnje u krivično djelo ugrožavanje sigurnosti -

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije u nedjelju je saopštilo da su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i policijom u Kragujevcu, uhapsili S. S. (1971) iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je osumnjičeni na društvenoj mreži Facebook objavio videosnimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne prijetnje smrću predsjedniku Aleksandru Vučiću.



"Brzom akcijom policije osumnjičeni je lociran i lišen slobode, te mu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu", navodi MUP Srbije.