Vučić odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Senita Sehercehajic
03. juli 2026.•Ažuriranje: 03. juli 2026.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu.
U predsjedničkom ukazu o dodjeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbjednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku.
Pripadnik Vojske Srbije (VS) stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u mirovnim snagama Ujedinjenih naroda (UN) u Libanu, izgubio je život 4. juna 2026. od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a u kojoj su se nalazile mirovne snage, uključujući i dio srbijanskog kontingenta.