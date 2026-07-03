Milovan Jovanović posthumno odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Srbije u oblasti bezbjednosti i odbrane

Vučić odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu Milovan Jovanović posthumno odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Srbije u oblasti bezbjednosti i odbrane

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu.

U predsjedničkom ukazu o dodjeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbjednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku.

Pripadnik Vojske Srbije (VS) stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u mirovnim snagama Ujedinjenih naroda (UN) u Libanu, izgubio je život 4. juna 2026. od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a u kojoj su se nalazile mirovne snage, uključujući i dio srbijanskog kontingenta.