Vučić očekuje da predstojeća posjeta Kini bude izuzetna i najavio milijardu eura investicija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će njegova predstojeća posjeta Kini biti izuzetna, navodeći da je dogovoreno oko milijardu eura investicija te da će tokom posjete biti potpisane dvije zajedničke izjave s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i više od 30 sporazuma.

Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao da će posjeta doprinijeti ubrzanom razvoju, industrijalizaciji i modernizaciji Srbije.

"Vjerujem da smo u ovom trenutku dogovorili oko milijardu u investicijama", rekao je Vučić, dodajući da će biti potpisani i brojni ugovori s kineskim kompanijama.



Vučić je najavio da će tokom posjete biti razgovarano o razvoju Srbije kao lokacije za proizvodnju čipova i robota te izrazio očekivanje da bi fabrika humanoidnih robota i robotskih pasa mogla biti otvorena već krajem juna ili početkom jula.

Govoreći o odnosima Srbije s Kinom i Rusijom, Vučić je rekao da Srbija od obje zemlje ima podršku u Ujedinjenim nacijama, naglašavajući da je Srbija vojno neutralna.

"Kina je danas centar stabilnosti. Kina ne vodi ratove i podržava mir", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je izjavio i da je telefonom razgovarao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o evropskim integracijama i proširenju Evropske unije, navodeći da Zelenski razumije poziciju Srbije.

"Mi imamo veoma pošten i fer odnos prema Moskvi", rekao je Vučić, ističući da Srbija neće dozvoliti pritiske u vezi s odnosima prema Rusiji.

Komentarišući pregovore s mađarskom kompanijom MOL o mogućem preuzimanju ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), Vučić je rekao da nije optimista da će dogovor biti postignut do isteka roka, ali je naglasio da država radi na više opcija.

"Naći ćemo rješenje. Radimo i s Amerikancima i razgovaramo sa svima da ne ugrozimo zemlju", rekao je Vučić, dodajući da Srbija nastoji izbjeći nacionalizaciju NIS-a kao moguće rješenje.