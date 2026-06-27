"Biću samo još nekoliko nedelja predsednik, tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno i hvala Bogu da nije. Tako da, hvala vam na svim lepim željama i rečima", rekao je predsjednik Srbije

Vučić na skupu u Beogradu najavio da će za nekoliko sedmica podnijeti ostavku "Biću samo još nekoliko nedelja predsednik, tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno i hvala Bogu da nije. Tako da, hvala vam na svim lepim željama i rečima", rekao je predsjednik Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da će još nekoliko nedelja biti predsjednik zemlje, nakon čega će podnijeti ostavku na tu funkciju, predloživši da se lista njegove stranke na izborima zove Ujedinjena Srbija, javlja Anadolu.



"Biću samo još nekoliko nedelja predsednik, tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno i hvala Bogu da nije. Tako da, hvala vam na svim lepim željama i rečima", rekao je Vučić, čija objava je došla oko godinu dana prije isteka mandata.



U obraćanju na skupu "Srbija - jedna porodica", ispred zgrade Narodne Skupštine Srbije u Beogradu, rekao je da je rukovodstvu Srpske napredne stranke (SNS) rekao da će im, ukoliko to budu tražili, još na predstojećim izborima pomoći da dobiju narodno povjerenje kako bi u naredne četiri godine mogli da ostvare sve o čemu je govorio.



"Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima, zove 'Ujedinjena Srbija'. Ne 'ujedinjeni za nešto', već 'Ujedinjena Srbija'. To je najlepši moto koji možemo da imamo. Ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste."

Izjavio je da Srbija po svaku cijenu mora da pokuša sačuvati vojnu neutralnost i nastaviti da samostalno donosi odluke, ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i da čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom.



"Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite", istakao je Vučić.



Kazao je da Srbija treba da uradi sve kako bi ubrzala svoj evropski put, ali i da sačuva tradicionalna prijateljstva.​

"Mi da kvarimo svoja prijateljstva tradicionalna sa onima poput Narodne Republike Kine, koji su bili sa nama u najtežim trenucima tokom korone, da kvarimo tradicionalna prijateljstva sa Ruskom Federacijom, nećemo to da radimo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo i ne odričemo se. Čuvamo ta prijateljstva jer prijateljstvo nije kad vam je lepo i kad je lako, već i kada je teško. A da li ćemo da požurimo na evropskom putu? Da, hoćemo. Uradićemo ono što su naše obaveze", rekao je Vučić.

Najavio je nove mjere u ponedjeljak među kojima je pomoć penzionerima te poručio "ljudi su nam najvažniji".



"Ljudi su nam najvažniji. Video sam da ste iz svih krajeva Srbije. I ne samo iz Srbije, iz Republike Srpske i Severne Makedonije, Crne Gore, hvala vam zbog toga", rekao je Vučić.

Vučić je kazao kako će za manje od dvije godine prosječna plata iznositi 1.400 eura, a penzija 650 eura.



"Hoćemo takođe, dragi prijatelji, za dve godine i manje, da prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra. Ali, posebno hoćemo najsiromašnijima da pomognemo. I videćete već za dva dana naše mere za one ljude koji imaju penzije do 35.000 ili do 56.000 dinara, za one koji bukvalno najteže žive", dodao je.



Osvrnuo se na 2012. godinu, kad je njegova stranka došla na vlast, kazavši kako je "nezaposlenost bila na rekordnom evropskom nivou od 25,9 odsto", fabrike se zatvarale, a srbijanska vlauta slabila.



"Ponižavali smo se svuda u regionu, Evropi i svetu. Od nacionalnih interesa ni čuvali ni sačuvali nismo ništa. Ćutali smo kada se odvajala Crna Gora, ćutali smo i kada se odvajalo Kosovo i Metohija, pravili su se da ne vide", rekao je Vučić dodavši da su se oni koji su tada bili na vlasti sklanjali u druge zemlje i tražili krivca u svakom drugom, samo ne u sebi.



"Za ovih 14 godina (na vlasti) uradili smo mnogo toga i promenili mnogo toga. Napravili smo velike stvari za našu zemlju. Ne ja, već vi", dodao je.



Naveo da se Srbija u prethodnom periodu suočavala sa velikim izazovima, od poplava, migracija, korone, ratova u Ukrajini, Bliskom istoku, dodavši da je bilo mnogo problema, ali da je to prevaziđeno zahvaljujući zajedništvu i jedinstvu.



"Danas je Srbija među najsnažnijim i najbrže rastućim zemljama u Evropi, najbrže rastuća u regionu, a četvrta u Evropi", istakao je Vučić poručivši kako će do kraja 2026. biti treća, a iduće godine prva po stopi rasta u Evropi, pozvavši se i na prognozu MMF-a.



Podsjetio je kako je u prošlosti "bilo teških razgovora oko Kosova i Metohije", dodavši: "Ali smo uvek, i u najtežim trenucima, znali da kažemo: o svemu hoćemo da razgovaramo, uvek hoćemo da razgovaramo, ali nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas Sveto pismo i toga ćemo se uvek držati."



Zahvalivši Srbima s Kosova koji su došli na skup, poručio je da će Srbija "uvek biti uz njih".



Obraćanju je prethodio nastup humanoidnih robota, koji su izveli "moravac" - tradicionalno srbijansko kolo.



Na skupu "Srbija - jedna porodica", prema procjeni Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, bilo je više od 200 hiljada građana.



Skupu su prisustvovali i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsjednik Vlade Đuro Macut, ministri, predsjednik SNS-a Miloš Vučević, kao i čelnik Narodne skupštine Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini, Nenad Stevandić, te predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

