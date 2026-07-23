Vučić je zahvalio Češkoj na podršci evropskom putu Srbije, naglašavajući značaj uključivanja u jedinstveno evropsko tržište i otvaranja granica.

Vučić: Češka sve značajniji ekonomski partner Srbije, strateški dijalog sa SAD važan ali složen Vučić je zahvalio Češkoj na podršci evropskom putu Srbije, naglašavajući značaj uključivanja u jedinstveno evropsko tržište i otvaranja granica.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da je Češka sve značajniji ekonomski partner Srbije, ističući da su odnosi dvije zemlje na visokom nivou, dok je strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ocijenio važnim, ali i složenim procesom.

Nakon sastanka s češkim premijerom Andrejem Babišom u Palati Srbija, Vučić je naveo da trgovinska razmjena između Srbije i Češke kontinuirano raste, dostigavši 2,4 milijarde eura u odnosu na 430 miliona prije 12 godina.

Prema njegovim riječima, izvoz Srbije u Češku povećan je deset puta, sa 130 miliona na 1,3 milijarde eura, uz najavu dolaska novih čeških investitora i održavanja poslovnog foruma.

Vučić je zahvalio Češkoj na podršci evropskom putu Srbije, naglašavajući značaj uključivanja u jedinstveno evropsko tržište i otvaranja granica.

Vučić je istakao i saradnju s Češkom u više oblasti, uključujući vojno-tehničku saradnju, zdravstvo i razmjenu usluga, te naveo da će dvije zemlje nastaviti blisku saradnju.

Među značajnim investitorima izdvojio je kompanije poput Mattoni i PPF Group.

Također je zahvalio češkoj vladi na odluci da učestvuje na međunarodnoj izložbi Expo 2027, izrazivši očekivanje da će češki paviljon biti među najposjećenijima.

- Strateški dijalog sa SAD-om

Govoreći o saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, Vučić je rekao da je Srbija tek započela strateški dijalog, ocjenjujući ga kao važan za zemlju, ali i kompleksan.

"Ima tu stvari koje nisu jednostavne i lake, o kojima će se morati voditi šira društvena debata, ali je riječ o značajnoj promjeni u pristupu SAD prema Srbiji", rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija spremna za dijalog, uz poštovanje vlastitih interesa, kao i uvažavanje globalne uloge i snage SAD-a.

U sjedištu u Washingtonu je 17. jula zvanično počeo strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a delegaciju Srbije predvodio ministar vanjskih poslova Marko Đurić. Skup je otvario američki državni sekretar Marco Rubio.

Ovaj mehanizam, kako je tada navedeno, omogućit će kontinuiranu saradnju između različitih institucija i ministarstava, nezavisno od političkih promjena, te predstavlja važan politički signal za unapređenje budućih odnosa Srbije i SAD-a.