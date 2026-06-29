Vrhunac toplotnog vala u Hrvatskoj: Upaljen crveni alarm, temperature do 40 stepeni Hrvatska se suočava s najtežim udarom toplotnog vala, tokom kojeg su širom Evrope već zabilježeni novi temperaturni rekordi

U Hrvatskoj je toplotni val na samom vrhuncu. Zbog ekstremno visokih temperatura, crveni meteoalarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, izuzev Gorskog kotara i Like, gdje je proglašeno narandžasto upozorenje, prenosi Anadolu.

Hrvatska se suočava s najtežim udarom toplotnog vala, tokom kojeg su širom Evrope već zabilježeni novi temperaturni rekordi. U mnogim gradovima živa u termometru već od jutarnjih sati prelazi 30 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature dostizati i do 40 stepeni Celzijusa. Značajnije osvježenje prognozira se tek za prekosutra, objavila je Hrvatska radiotelevizija (HRT).

U Osijeku je već od ranog jutra izmjereno više od 30 stepeni, a očekuje se da će maksimalna temperatura dostići 40 stepeni. Građani spas od nesnosnih vrućina traže na gradskim bazenima i na rijeci Dravi, gdje su zabilježene gužve od ranih jutarnjih sati.



Zbog ekstremnih uslova, u osječkom Zoološkom vrtu uvedeni su posebni sistemi rashlađivanja za životinje, kojima se, između ostalog, dijeli i namjenski sladoled od voća i mesa.

U Šibeniku su brojni građani i turisti spas potražili na plažama, iako ni more više ne pruža pravo osvježenje, jer temperatura iznosi između 26 i 27 stepeni. HRT javlja da prodavači na šibenskoj tržnici zbog vrućina počinju s radom znatno ranije, ali i ranije zatvaraju štandove. Istovremeno, dugotrajna suša nanosi sve veće štete poljoprivrednim kulturama. U Šibeniku su već u 10 sati ujutro izmjerena 34 stepena, a ni noći ne donose olakšanje, jer se temperatura spušta na tek 25 stepeni oko šest sati ujutro.

Ekstremni toplotni val pritišće gotovo cijelu Evropu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da se s ovim valom povezuje smrt oko 1.300 ljudi u posljednjih sedam dana. Među žrtvama je najviše osoba starijih od 65 godina, a broj preminulih u vlastitim domovima porastao je za 40 posto.

Naučnici ističu da je ovaj toplotni val najgori do sada zabilježen. Pored ekstremnih temperatura, zabilježeni su ozbiljni poremećaji u proizvodnji električne energije, oštećenja na infrastrukturi, dok su zdravstveni sistemi preopterećeni. U ekstremnim vremenskim uslovima trenutno živi oko 150 miliona ljudi. Iz Svjetske zdravstvene organizacije posebno napominju da je Evropa kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, čak dvostruko brže od globalnog prosjeka.