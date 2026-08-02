Dubravka Đedović Handanović izjavila da je zbog niskog vodostaja Dunava značajno smanjena proizvodnja električne energije u hidroelektrani Đerdap 1

Vlasti Srbije i Mađarske pozivaju na štednju energije zbog toplotnog talasa Dubravka Đedović Handanović izjavila da je zbog niskog vodostaja Dunava značajno smanjena proizvodnja električne energije u hidroelektrani Đerdap 1

Vlasti Srbije i Mađarske pozvale su građane na racionalnu potrošnju električne energije i vode usljed intenzivnog toplotnog talasa koji je zahvatio region i dodatno opteretio energetske sisteme.

Mađarski premijer Peter Mađar upozorio je da zemlju očekuju najkritičniji dani, s temperaturama koje će dosezati i do 40 stepeni Celzijusa. Istakao je da će elektroenergetski sistem biti pod velikim pritiskom, posebno jer nuklearna elektrana Pakš privremeno neće proizvoditi struju.

Pozvao je građane da smanje potrošnju električne energije, naročito u večernjim satima između 17 i 22 sata, te da obrate posebnu pažnju na djecu, starije osobe i hronične bolesnike.

Sličan apel upućen je i iz Srbije, gdje je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila da je zbog niskog vodostaja Dunava značajno smanjena proizvodnja električne energije u hidroelektrani Đerdap 1, koja trenutno radi sa oko 20 posto kapaciteta, dok Đerdap 2 radi na oko 30 posto.

Naglasila je da je riječ o izuzetno nepovoljnoj hidrološkoj situaciji, uzrokovanoj sušom i visokim temperaturama, te da su svi kapaciteti energetskog sektora angažovani kako bi se očuvala stabilnost sistema.

Đedović Handanović je pozvala građane da odgovorno koriste električnu energiju, ističući da će racionalna potrošnja biti ključna u prevazilaženju izazovnog perioda.