Vlasenica: U subotu kolektivna dženaza za šest žrtava rata u BiH na Šehidskom mezarju Rakita

Posmrtni ostaci šest žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u subotu, 25. aprila, u Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici. Uz četiri identifikovane osobe, smiraj će naći i dvije neidentifikovane (NN) žrtve.

Dvije žrtve čija identifikacija DNK analizom nije bila moguća do sada ekshumirane su na lokalitetima Drum (Vlasenica) i Tabine Njive (Kladanj), saopćeno je iz Instituta za nestale BiH.



"S obzirom na to da se, prema raspoloživim informacijama, radi o žrtvama iz Vlasenice, uz saglasnost Islamske zajednice i Tužilaštva BiH, donesena je odluka o njihovom ukopu pod oznakom NN na ovoj kolektivnoj dženazi", navodi se.

Kada su u pitanju žrtve koje su identifikovane, utvrđeno je da se radi o žrtvama koje su nestale 1992. i 1995. godine na području Srebrenice, Donje Kamenice i Vlasenice.

Jedna od žrtava koja će biti ukopana je Ahmet (Mujo) Musić rođen 1939. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine nakon pada Srebrenice, a njegovi su ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Kamenica kod Zvornika još 1998. godine. Porodica Ahmeta Musića sve do sada nije imala snage dati saglasnost za identifikaciju jer su posmrtni ostaci bili nekompletni. Ipak, nakon što je ranije ukopao brata, Musićev sin je izrazio želju da konačno i oca spusti u mezar pored njega.

Konačan smiraj će pronaći i Haso (Bajre) Imširović, rođen 1946. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine na području Donje Kamenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2006. godine prilikom ekshumacije žrtava iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Ove godine će biti ukopan i Ibro (Šefke) Durmić, rođen 1961. godine u Vlasenici. On je nestao na ovom području 1992. godine, a njegovi su posmrtni ostaci ekshumirani u augustu 2025. godine na lokalitetu Jelovački potok.

Na istom lokalitetu su pronađeni i posmrtni ostaci Lutve (Sulje) Kučića, rođenog 1954. godine u Vlasenici. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine kasnije, uz posmrtne ostatke Durmića.

U Vlasenici je do sada identifikovano i ukopano 1.350 žrtava, od čega je 830 žrtava ubijeno u genocidu u BiH 1995. godine, dok je 537 žrtava ubijeno tokom 1992. godine.