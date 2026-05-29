Vlada Kosova izdvaja iz budžeta dva miliona eura za podršku aviolinijama ka destinacijama koje služe dijaspori Ova subvencija će se primjenjivati ​​na aviokompanije koje imaju letove za Švicarsku, Njemačku, Austriju, Tursku, Belgiju, Francusku, Švedsku, Finsku, Norvešku i Dansku

Od 1. juna 2026. godine, vlada Kosova će subvencionirati aviokompanije koje dovode ljude iz dijaspore u zemlju, javlja Anadolu.

Iz budžeta će biti izdvojena dva miliona eura za sprovođenje mjere "Podrška dijaspori". Ovaj iznos namijenjen je podršci aviolinijama ka destinacijama koje služe dijaspori, saopćila je kosovska vlada.

Program subvencija za aviokompanije primjenjivat će se na letove za nekoliko evropskih zemalja i bit će uvjetovan realizacijom letova preko 85 posto.

Kosovski mediji koji su dobili dokument koji je Međunarodni aerodrom Priština poslao svojim partnerima, objavili su da će aviokompanije moći koristiti državne subvencije od tri do šest eura po putniku.

Da bi postale dio ovog programa, aviokompanije moraju dostaviti svoje redove letenja aerodromu, a subvencija će biti isplaćena nakon pregleda i provjere učinka na kraju ljetne avio sezone, 24. oktobra 2026. godine.

Aviokompanije će se suočiti s tri kriterija na osnovu kojih će moći koristiti ovu vladinu podršku od dva miliona eura. Prema prvom kriteriju, aviokompanija primljena u ovaj program mora obavljati najmanje 85 posto planiranih letova i ako to učini, dobit će tri eura podrške za svakog putnika.

Drugi kriterij određuje da ako aviokompanija obavlja više letova od osnovnog rasporeda koji je planirala, bit će kompenzirana sa šest eura za svakog dodatnog putnika koji je bio na letu. Ali, da bi se ispunio ovaj uslov, za svaki dodatni let mora biti popunjeno 80 posto sjedišta u avionu.

I, treći kriterij podrške bit će ispunjen ako aviokompanija otvori rute do novih destinacija koje prije nije imala sa aerodroma Priština i ako one posluju s kapacitetom od 80 posto broja putnika i za svakog od njih bit će kompenzirana sa šest eura.

U ovom dokumentu aerodroma se također navodi da je, u koordinaciji s relevantnim institucionalnim stranama, pokrenuta inicijativa za održavanje i povećanje zračnih veza Kosova s ​​Evropom.