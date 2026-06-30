Poslodavcima preporučeno da prilagode radno vrijeme, a ugostiteljima omogućila rad do šest sati zbog utakmice BiH i SAD-a

Vlada FBiH preporučila poslodavcima da prilagode radno vrijeme radnicima zbog utakmice BiH - SAD Poslodavcima preporučeno da prilagode radno vrijeme, a ugostiteljima omogućila rad do šest sati zbog utakmice BiH i SAD-a

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, zaključak kojim preporučuje poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada i radno vrijeme zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu, javlja Anadolu.

"Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula 2026. godine", saopćeno je iz Vlade FBiH.

Također, Vlada Federacije BiH preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice omogući radno vrijeme do šest sati.

"Ponosni na naše 'zmajeve'", poručili su iz Vlade FBiH.

Utakmica između BiH i SAD-a se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu, na Levi's stadionu u San Franciscu.