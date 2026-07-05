Požar kod mjesta Ivan Dolac stavljen pod kontrolu, očekuje se pojačanje vatrogasnih snaga s kopna

Vatrogasci tokom noći odbranili kuće od velikog požara na Hvaru Požar kod mjesta Ivan Dolac stavljen pod kontrolu, očekuje se pojačanje vatrogasnih snaga s kopna

Vatrogasci su tokom cijele noći dežurali na južnoj strani hrvatskog otoka Hvara, gdje je u subotu poslijepodne izbio veliki požar u blizini mjesta Ivan Dolac, a ugrožene kuće su uspješno odbranjene.

Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević izjavio je za Hrvatski radio da je noć protekla mirno te da je stanje na požarištu gotovo u potpunosti pod kontrolom.

"Na južnim rubovima požarišta bilo je manjih izbijanja vatre, ali su brzo ugašena. Sada imamo gotovo potpuno čisto stanje", rekao je Kovačević.

Dodao je da je tokom noći na terenu bilo angažovano 60 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Jelsa, Hvar i Stari Grad.

Prema njegovim riječima, jaka bura koja je otežavala gašenje smirila se oko dva sata iza ponoći, a iako se oko podneva očekuje ponovno jačanje vjetra, ne predviđa se da će biti posebno snažan.

Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih objekata, kao i okućnice dvije vile. Izgorjeli su i nisko raslinje te dio vinograda.

U gašenju požara učestvovale su sve operativne vatrogasne snage s otoka, uz podršku dva kanadera koji su zbog nepristupačnog terena pomagali iz zraka.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelsa saopćilo je da je situacija po dolasku na požarište bila izuzetno ozbiljna te da je prioritet bio odbrana stambenih objekata.

Vatrogasci su naveli da je požarna fronta velika i nepristupačna, zahvalili svim učesnicima u gašenju te najavili da se tokom dana očekuje dolazak dodatnih vatrogasnih snaga s kopna.