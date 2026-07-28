Policija provodi istragu nakon što je nepoznata osoba ispisala poruke na kipu na Podbrdu i izazvala požar na vanjskom oltaru svetišta

Vandalizam u Međugorju: Oštećen Gospin kip, zapaljen oltar kod crkve sv. Jakova Policija provodi istragu nakon što je nepoznata osoba ispisala poruke na kipu na Podbrdu i izazvala požar na vanjskom oltaru svetišta

Nepoznata osoba oštetila je Gospin kip na Podbrdu u Međugorju, najvećem regionalnom katoličkom svetištu, i izazvala požar na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš kazala je da je Policijska stanica Čitluk u ponedjeljak u 4:30 sati zaprimila prijavu o oštećenju Gospinog kipa na Podbrdu, na kojem su ispisani natpisi uvredljivog sadržaja.

Nešto kasnije, oko 5 sati, policiji je prijavljen i požar na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova u Međugorju.

Prema navodima iz policije, službenici su izašli na obje lokacije i provode potrebne mjere i radnje kako bi utvrdili okolnosti događaja i identitet počinitelja. U toku je uviđaj, nakon kojeg se očekuju dodatne informacije.

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem osoba prilazi vanjskom oltaru, polijeva ga zapaljivom tekućinom i potom ga pali.

Lokalni mediji javljaju da je na ogradi pored spomenika ostavljen je i transparent na kojem su ispisana imena međugorskih vidjelica, odnosno osoba koje su posvjedočile da su vidjele Gospu, uz poruku na poljskom jeziku "To su prevaranti, imam dokaze".

Na Gospinom kipu ispisana je poruka "Devil in a skirt" (Đavo u suknji).

Iz Župnog ureda Međugorje saopćeno je da su s tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u ovom poznatom hodočasničkom mjestu.

Naveli su da su odmah počeli s čišćenjem i sanacijom oštećenja kako bi prostori ponovo bili pripremljeni za vjernike i hodočasnike.

"Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovno, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira", poručeno je iz Župnog ureda.