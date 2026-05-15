Usvojeni Zakon o strancima u Hrvatskoj donosi rješenje za probleme profesionalnih vozača u regiji Zakon o strancima usvojen u Hrvatskom saboru otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, navodi Ministarstvo prometa i komunikacija BiH

Usvajanje Zakona o strancima u Hrvatskom saboru u petak otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu, prenosi Anadolu.



Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice.



“Naši vozači ne putuju turistički, nego rade svoj posao bez kojeg nema funkcioniranja lanaca snabdijevanja i transporta robe širom Evrope. Zato je bilo važno naći rješenje koje razumije specifičnost njihovog posla i omogućava im da rade bez stalnog straha od isteka dozvoljenih dana u boravku”, rekao je ministar.



Ministarstvo komunikacija i prometa BiH proteklih mjeseci intenzivno je koordiniralo aktivnosti o ovom pitanju zajedno s domaćim prijevoznicima i nadležnim institucijama, uz kontinuiranu komunikaciju i sastanke s predstavnicima nadležnih ministarstava Republike Hrvatske kako bi se došlo do održivog rješenja za profesionalne vozače iz BiH.



“Nadam se da će Zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo”, poručio je Forto, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.



