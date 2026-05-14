Predlagač zakona delegat Džemal Smajić podsjetio je da se dvije godine radi na usvajanju ovih izmjena zakona, ističući da pomjeranje starosne granice i zadržavanje iskusnog kadra doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti Oružanih snaga

Usvojene izmjene zakona o službi u Oružanim snagama BiH: Vojnici ostaju u službi do 49. godine života Predlagač zakona delegat Džemal Smajić podsjetio je da se dvije godine radi na usvajanju ovih izmjena zakona, ističući da pomjeranje starosne granice i zadržavanje iskusnog kadra doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti Oružanih snaga

Delegati Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su jednoglasno usvojili Prijedlog zakona o izmjena Zakona o službi u Oružanim snagama BiH čiji je predlagač delegat Džemal Smajić (Stranka za BiH), prenosi Anadolu.

Ovim izmjenama se podiže starosna granica za službu u Oružanim snagama BiH i rješava se nedostatak kadra povećanjem starosne granice za ostanak u profesionalnoj službi do 49. godine, čime se nastoji ojačati kadrovska stabilnost Oružanih snaga BiH. Cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa NATO standardima.

Tokom rasprave, delegat Marina Pendeš (HDZ BiH) istakla je u ime Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost da je riječ o bitnom zakonu i da će ovim izmjenama biti omogućeno da Oružane snage funkcionišu u punom kapacitetu.

Predlagač zakona delegat Džemal Smajić podsjetio je da se dvije godine radi na usvajanju ovih izmjena zakona, ističući da pomjeranje starosne granice i zadržavanje iskusnog kadra doprinosti funkcionalnosti i stabilnosti Oružanih snaga.

Smajić je obrazložio da za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, te pozvao da se uputi molba Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da razmatra ovaj zakonski akt po hitnom postupku.

"Maksimalna dužina trajanja vojne službe profesionalnih vojnih lica u Oružanim snagama je: c) vojnici (OR 1-4) 30 godina, ali najduže do 49 godina života, prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovu psihofizičke sposobnosti", stoji u novom zakonu.

Usvojen je i zaključak u kojem se traži da Predstavnički dom PS BiH o ovom prijedlogu glasa po hitnom postupku.

Na 31. hitnoj sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prisustvuje 14 delagata, dok je delegat iz Kluba hrvatskog naroda Ilija Cvitanović opravdao svoje odsustvo.