Ustavni sud: Schmidtove izmjene Krivičnog zakona BiH po kojima je osuđen Dodik u skladu s Ustavom BiH Ustavni sud odbio apelaciju 32 poslanika Narodne skuptine RS-a koji su tražili preispitivanje izmjena Krivičnog zakona BiH koje je 2023. odlukom nametnuo tadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u petak je odbio apelaciju iz bh. entiteta Republike Srpske u vezi s izmjenama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Christian Schmidt 1. jula 2023. godine, javlja Anadolu.

"Ustavni sud je utvrdio da su član 203a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i član 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer su osporene odredbe dostupne, određene i predvidljive, a propisana krivičnopravna zaštita usmjerena je na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcioniranjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine", navodi se u saopćenju Ustavnog suda BiH, objavljenom nakon sjednice.



U ovom predmetu 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnijela su Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 203a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik Schmidt, a prema kojima je tadašnji predsjednik RS-a Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i zabranu obnašanja javnih funkcija.



Kako je naveo Ustavni sud, spornim Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH dodat je osporeni član 203a. Krivičnog zakona BiH koji inkriminira ponašanje u kojem „službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u kantonu, gradu ili općini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorna osoba koja ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluku visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, ili koja spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke“.

