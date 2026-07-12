Županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović izjavio je da je situacija povoljnija nego prethodnog dana, ali da je i dalje potreban oprez zbog velike površine zahvaćene požarom

UPDATE - Hrvatska: Požar na Korčuli stavljen pod kontrolu, dvojica vatrogasaca povrijeđena tokom intervencije Županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović izjavio je da je situacija povoljnija nego prethodnog dana, ali da je i dalje potreban oprez zbog velike površine zahvaćene požarom

Veliki požar između Blata i Smokvice na ostrvu Korčula u Hravstkoj stavljen je pod kontrolu, dok su tokom gašenja vatre povrijeđena dvojica vatrogasaca, koji su zadobili prelome noge i uspješno se oporavljaju, saopćili su u nedjelju hrvatski vatrogasni zvaničnici.

Županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović izjavio je da je situacija povoljnija nego prethodnog dana, ali da je i dalje potreban oprez zbog velike površine zahvaćene požarom, prenosi Index.hr.

„Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali smo oprezni jer je riječ o velikom području“, rekao je Simović.

U gašenju požara tokom dana učestvovala su dva kanadera, dok se očekivao dolazak i trećeg, koji će biti u pripravnosti na aerodromu u Dubrovniku.

Glavni vatrogasni komandant Hrvatske Slavko Tucaković, koji je pogođeno područje obišao helikopterom, potvrdio je da je požar pod kontrolom.

„Ima još pojedinačnih žarišta i izdimljavanja, ali je situacija dobra“, rekao je Tucaković, dodajući da su pod kontrolom i ostali požari na hrvatskom primorju.

Prema njegovim riječima, požar je izazvalo nevrijeme praćeno grmljavinom.

Tokom dvodnevne intervencije lakše su povrijeđena dvojica vatrogasaca, koji su zadobili prelome noge i uspješno se oporavljaju.

U gašenju požara učestvovalo je ukupno 270 vatrogasaca sa 72 vozila, uz podršku protivpožarnih aviona.

Kiša koja je padala tokom noći usporila je širenje vatre i olakšala posao vatrogascima.

Državni put između Vele Luke i Korčule ponovo je otvoren za saobraćaj, ali se vozačima savjetuje oprez i da, ukoliko je moguće, izbjegavaju ovu dionicu zbog blizine požarišta.

Požar između Blata i Smokvice izbio je jučer poslijepodne, a tokom noći i jutra na Korčulu su upućena dodatna pojačanja vatrogasaca iz kontinentalnog dijela Hrvatske.