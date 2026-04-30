UPDATE - BiH: Privatni avion prinudno sletio na planini Vlašić, nema povrijeđenih Nadležne službe izašle su na teren, a u toku je utvrđivanje svih okolnosti koje su dovele do prinudnog slijetanja

Privatni avion prinudno je u četvrtak sletio na području planine Vlašić u centralnoj Bosni i Hercegovini uslijed tehničkog kvara, a u incidentu nije bilo povrijeđenih, potvrdio je glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.

Kako je naveo, osobe zatečene u avionu nisu imale vidljive povrede niti su zatražile medicinsku pomoć.

Prema informacijama policije, avion je prinudno sletio u 13.05 sati u mjestu Vitovlje, općina Travnik, na čistu zemljišnu parcelu. Riječ je o lakom četverosjedu slovačkih registarskih oznaka OM-E OZ, u kojem su se nalazila dva državljanina Slovačke, inicijala M.A. (1973) i O.J. (1962).

Letjelica je jutros poletjela iz Slovačke, a pripada aeroklubu i koristi se za obuku pilota.

O događaju su obaviješteni nadležni organi, uključujući Kantonalno tužilaštvo Travnik, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine - Direkciju za civilno zrakoplovstvo (BHDCA), BHANSA-u, Federalnu upravu policije te druge sigurnosne agencije.

Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Policijske stanice Travnik, a uviđaj će biti obavljen 1. maja kada se očekuje dolazak predstavnika Komisije BHDCA, koji će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do prinudnog slijetanja.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju da avion nije pretrpio značajnija oštećenja.