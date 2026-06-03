Prema navodima policije, čarter avion iz Beograda s 90 osoba je zadržan na pisti u Tivtu radi opsežnih kontrola u kontekstu pojačanih mjera sigurnosti uoči Samita EU – Zapadni Balkan

Uoči samita EU - Zapadni Balkan: Policija u Crnoj Gori zabranila ulazak grupi iz Srbije, sumnja na hibridno djelovanje Prema navodima policije, čarter avion iz Beograda s 90 osoba je zadržan na pisti u Tivtu radi opsežnih kontrola u kontekstu pojačanih mjera sigurnosti uoči Samita EU – Zapadni Balkan

Crnogorska policija zabranila je u srijedu ulazak u zemlju grupi od oko 90 osoba koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat, zbog bezbjednosnih procjena i sumnje na moguće hibridno djelovanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Putnici su zadržani na Aerodromu Tivat, gdje se nad njima sprovode detaljne bezbjednosne provjere, uključujući utvrđivanje razloga dolaska i boravka u Crnoj Gori.

Prema navodima policije, avion je zadržan na pisti kako bi se omogućilo provođenje opsežnih kontrola u kontekstu pojačanih mjera sigurnosti uoči Samita EU – Zapadni Balkan.

„Na graničnom prelazu Aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd – Tivat, kojim je oko 90 državljana Srbije doputovalo u Crnu Goru. U toku su provjere osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete odgovarajuće mjere“, navodi se u saopštenju.

Nezvanično, dio putnika registrovan je kao bezbjednosno interesantan, a grupa nije željela da odgovori na pitanja policije o razlozima dolaska.

Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe imale zadatak da neformalno obezbjeđuju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita u Tivtu.

Kako je najavljeno, svim osobama kojima bude odbijen ulazak biće omogućeno da se prvim narednim letom vrate u Beograd.

Policija je saopštila da nastavlja aktivnosti na osiguranju javnog reda i sigurnosti tokom održavanja međunarodnog skupa.

Samit EU - Zapadni Balkan biće održan 5. juna u crnogorskom Tivtu, a predstavlja događaj na najvišem nivou u modernoj historiji Crne Gore. Očekuje se prisustvo čelnika Evropske unije, lidera Francuske, Njemačke i drugih članica EU, kao i šefpva država i vlada zemalja regiona.