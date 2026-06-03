Uoči samita EU - Zapadni Balkan: Policija u Crnoj Gori zabranila ulazak grupi iz Srbije, sumnja na hibridno djelovanje

Zlatan Kapic
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Crnogorska policija zabranila je u srijedu ulazak u zemlju grupi od oko 90 osoba koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat, zbog bezbjednosnih procjena i sumnje na moguće hibridno djelovanje, saopšteno je iz Uprave policije.
Putnici su zadržani na Aerodromu Tivat, gdje se nad njima sprovode detaljne bezbjednosne provjere, uključujući utvrđivanje razloga dolaska i boravka u Crnoj Gori.
Prema navodima policije, avion je zadržan na pisti kako bi se omogućilo provođenje opsežnih kontrola u kontekstu pojačanih mjera sigurnosti uoči Samita EU – Zapadni Balkan.
„Na graničnom prelazu Aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd – Tivat, kojim je oko 90 državljana Srbije doputovalo u Crnu Goru. U toku su provjere osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete odgovarajuće mjere“, navodi se u saopštenju.
Nezvanično, dio putnika registrovan je kao bezbjednosno interesantan, a grupa nije željela da odgovori na pitanja policije o razlozima dolaska.
Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe imale zadatak da neformalno obezbjeđuju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita u Tivtu.
Kako je najavljeno, svim osobama kojima bude odbijen ulazak biće omogućeno da se prvim narednim letom vrate u Beograd.
Policija je saopštila da nastavlja aktivnosti na osiguranju javnog reda i sigurnosti tokom održavanja međunarodnog skupa.
Samit EU - Zapadni Balkan biće održan 5. juna u crnogorskom Tivtu, a predstavlja događaj na najvišem nivou u modernoj historiji Crne Gore. Očekuje se prisustvo čelnika Evropske unije, lidera Francuske, Njemačke i drugih članica EU, kao i šefpva država i vlada zemalja regiona.