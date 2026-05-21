Ulice i trgovi u Podgorici ukrašeni zastavama Crne Gore na Dan nezavisnosti Dan nezavisnosti slavi se uz državne zastave, čestitke zvaničnika i neradne dane

Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti i jubilej 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine.

Ulice i trgovi Podgorice ukrašeni su crnogorskim zastavama, dok brojne čestitke građanima upućuju politički subjekti, državne institucije i organizacije povodom jednog od najvažnijih datuma u novijoj historiji zemlje.

Građani Crne Gore na referendumu održanom 21. maja 2006. godine izglasali su obnovu nezavisnosti, čime je okončana državna zajednica Srbije i Crne Gore.

Dan nezavisnosti, koji se obilježava 21. maja, državni je praznik i neradni dan u Crnoj Gori.

Povodom jubileja širom zemlje planirane su svečanosti, kulturne manifestacije i prigodni programi kojima se obilježavaju dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti.