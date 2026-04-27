UFC dolazi u Srbiju: Spektakl u Beogradskoj areni 1. augusta

UFC (Ultimate Fighting Championship), vodeća svjetska organizacija u mješovitim borilačkim vještinama, zvanično je potvrdila dolazak u Srbiju. U saradnji sa MMA savezom Srbije, debitantski događaj pod nazivom UFC Fight Night Belgrade bit će održan u subotu, 1. augusta 2026. godine, u beogradskoj Areni, prenosi Anadolu.

Ovaj spektakl predstavlja jednu od najvažnijih stanica u UFC kalendaru za 2026. godinu, a ljubiteljima borilačkih sportova u regionu donosi mečeve elitnih svjetskih boraca i vrhunsku produkciju po kojoj je ova organizacija prepoznatljiva širom svijeta.

Luka Nikolić, predsjednik MMA saveza Srbije, istakao je da je ovo istorijski trenutak za domaći sport.

„Dolazak UFC-a u Beograd je ogroman korak naprijed i kruna višegodišnjeg predanog rada na razvoju MMA sporta u našoj zemlji“, izjavio je Nikolić, objavio je Blic.rs.

Prvi čovjek UFC-a, Dana White, izrazio je veliko uzbuđenje povodom debija na Balkanu.

„Strast evropskih navijača je nevjerovatna i jedva čekam da UFC prvi put zakorači u Beograd. Srbija ima sjajne borce i fenomenalnu publiku“, poručio je White.

Događaj u Beogradu dio je globalne strategije TKO mreže, koja kroz partnerstva sa državnim i privatnim sektorima kreira događaje sa snažnim ekonomskim i kulturnim uticajem na gradove domaćine.

Informacije o ulaznicama bit će objavljene uskoro, a s obzirom na to da su UFC događaji redovno rasprodati, organizatori savjetuju navijačima da se prijave na zvaničnu stranicu ufc.com/Belgrade kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto u Areni.