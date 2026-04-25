Na Šehidskom mezarju Rakita ukopani posmrtni ostaci identifikovanih i NN žrtava, uz poruku da potraga za stotinama nestalih još traje

U Vlasenici klanjana dženaza za šest žrtava agresije na BiH: Opomena i poziv na istinu i pravdu Na Šehidskom mezarju Rakita ukopani posmrtni ostaci identifikovanih i NN žrtava, uz poruku da potraga za stotinama nestalih još traje

Na Šehidskom mezarju Rakita danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop šest žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini, dok je muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović poručio da bol porodica i dalje traje, uz apel institucijama da intenziviraju potragu za još stotinama nestalih, javlja Anadolu.

"Ovdje smo uvijek s velikom odgovornošću prema Bošnjacima koji su istrajni i koji žive u Vlasenici u svim džematima. U našim šehidskim mezarjima je mnogo opomene i tu je poziv za sve nas da ne posustajemo. Mi smo na ispravnom putu, zahtijevamo istinu i pravdu", kazao je Fazlović.

Podsjetio je da se već godinama ponavlja da se traga za još oko 700 šehida koji nisu pronađeni, šehida Vlasenice.

"Dijelimo tu bol s njihovim porodicama. U ovom danu poručujemo onima koji su preuzeli obaveze, da institucionalno obave sve poslove koji su vezani za istraživanja, pronalazak i identifikaciju svih onih koji su ubijeni. I ove godine smo osjetili koliko su Bošnjaci u Vlasenici preneraženi. Upravo se ovih dana šire mnoge laži. Ko to čini? Čine to oni koji su 90-ih godina ubijali djecu. Među hiljadama ubijenih Vlaseničana su stotine ubijene djece. Tada su ubijali djecu svojih komšija, a danas lažima truju svoju djecu", poručio je Fazlović.

Ove godine, uz četiri identifikovane osobe, smiraj su našle i dvije neidentifikovane (NN) žrtve.

Dvije žrtve čija identifikacija DNK analizom nije bila moguća do sada ekshumirane su na lokalitetima Drum (Vlasenica) i Tabine Njive (Kladanj). S obzirom na to da se, prema raspoloživim informacijama, radi o žrtvama iz Vlasenice, uz saglasnost Islamske zajednice i Tužilaštva BiH, donesena je odluka o njihovom ukopu pod oznakom NN na ovoj kolektivnoj dženazi.

Kada su u pitanju žrtve koje su identifikovane, utvrđeno je da se radi o žrtvama koje su nestale 1992. i 1995. godine na području Srebrenice, Donje Kamenice i Vlasenice.

Jedna od žrtava koja će biti ukopana je Ahmet (Mujo) Musić rođen 1939. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine nakon pada Srebrenice, a njegovi su ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Kamenica kod Zvornika još 1998. godine. Porodica Ahmeta Musića sve do sada nije imala snage dati saglasnost za identifikaciju jer su posmrtni ostaci bili nekompletni. Ipak, nakon što je ranije ukopao brata, Musićev sin je izrazio želju da konačno i oca spusti u mezar pored njega.

Konačan smiraj je pronasao i Haso (Bajre) Imširović, rođen 1946. godine u Vlasenici. On je nestao 1995. godine na području Donje Kamenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2006. godine prilikom ekshumacije žrtava iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Ove godine je ukopan i Ibro (Šefke) Durmić, rođen 1961. godine u Vlasenici. On je nestao na ovom području 1992. godine, a njegovi su posmrtni ostaci ekshumirani u augustu 2025. godine na lokalitetu Jelovački potok.

Na istom lokalitetu su pronađeni i posmrtni ostaci Lutve (Sulje) Kučića, rođenog 1954. godine u Vlasenici. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine kasnije, uz posmrtne ostatke Durmića.

U Vlasenici je do sada identifikovano i ukopano 1.350 žrtava, od čega je 830 žrtava ubijeno u genocidu 1995. godine, dok je 537 žrtava ubijeno tokom 1992. godine.

Ekshumacije su izvršene na 200 lokacija, a na 23 lokaliteta otkrivene su masovne grobnice. Tokom 2017. godine otkrivene su posljednje masovne grobnice žrtava Vlasenice i to na lokalitetima Jelovačka česma iz koje je ekshumirano 20 žrtava te Tugovo iz koje je ekshumirano 11 žrtava.

U avgustu 2025. godine otkrivena je zajednička grobnica upravo na lokalitetu Jelovački potok, odakle su ekshumirane dvije žrtve koje će sutra naći svoj konačni smiraj.

Institut za nestale osobe BiH još uvijek traga za 363 osobe s ovog područja.