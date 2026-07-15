Komšić poručio da je 15. juli bio pobjeda demokratije i turskog naroda, a Yayman istakao da su građani Turske i predsjednik Erdogan imali ključnu ulogu u sprečavanju pokušaja vojnog udara

U Sarajevu održan panel "Narodna volja i demokratski otpor: Deseta godišnjica 15. jula“ Komšić poručio da je 15. juli bio pobjeda demokratije i turskog naroda, a Yayman istakao da su građani Turske i predsjednik Erdogan imali ključnu ulogu u sprečavanju pokušaja vojnog udara

Povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva Republike Turske, u Sarajevu je danas održan panel pod nazivom “Narodna volja i demokratski otpor: Deseta godišnjica 15. jula“, u organizaciji Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turske.

Panel je održan u sarajevskoj Vijećnici, a prisustvovali su član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki, predstavnici institucija BiH, turskih institucija i organizacija, kao i brojni gosti.

U okviru programa emitirana je videoporuka predsjednika Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turske Burhanettina Durana povodom obilježavanja Dana demokratije i nacionalnog jedinstva.

Otvarajući skup, Željko Komšić izjavio je da je pokušaj vojnog udara 15. jula 2016. godine završio velikom pobjedom turskog naroda, turske države i demokratije.

Naglasio je da postoje činjenice o događajima od 15. jula koje nisu predmet rasprave.

“Niko ne može negirati da je to bila velika pobjeda turskog naroda. Niko ne može negirati da je to bila velika pobjeda turske države. Bez obzira na to kako danas gledamo na taj događaj, ne može se osporiti da je riječ o pobjedi demokratije“, rekao je Komšić.

Dodao je da ga je posebno impresionirao otpor koji su građani Turske pružili pokušaju vojnog udara.

“To što su ljudi goloruki stali pred tenkove i naoružane vojnike nije prizor koji se često može vidjeti u savremenom svijetu“, kazao je Komšić.

On je uputio čestitke rukovodstvu Republike Turske, posebno predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, kao i turskom narodu.

“Upućujem svoje priznanje rukovodstvu Republike Turske, prije svega predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, cijelom državnom vrhu i turskom narodu zato što su odbranili demokratiju u svojoj zemlji“, rekao je Komšić.

Govoreći o pozadini pokušaja puča, Komšić je ocijenio da su u pokušaj rušenja legitimne vlasti u Turskoj uloženi veliki resursi.

“Tog 15. jula korištene su velike sile i velika finansijska sredstva s ciljem rušenja legitimne vlasti u Turskoj. Činjenica je da su u tom procesu svoju ulogu imale i strane države i vanjski centri moći. Vi ste odbranili svoju zemlju i svoje pravo da sami birate svoj put. Mogu vam samo čestitati, jer se država i narod upravo tako brane“, poručio je.

U uvodnim obraćanjima Denis Zvizdić i Kemal Ademović osudili su pokušaj vojnog udara od 15. jula 2016. godine.

Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki govorio je o tome kako je pokušaj puča spriječen zahvaljujući odlučnosti turskog naroda i predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, istakavši da se borba protiv terorističke organizacije FETO nastavlja i u Bosni i Hercegovini.

Nakon uvodnih obraćanja održan je panel kojim je moderirao rektor Univerziteta Bursa Uludag i predsjednik Upravnog odbora TRT-a Ferudun Yilmaz.

Zamjenik predsjednika vladajuće turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti) i predsjednik Odbora za kulturu i umjetnost Huseyin Yayman rekao je u izjavi novinarima prije početka panela da je u Sarajevo donio pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Istakao je da između Bosne i Hercegovine i Turske postoje izuzetno snažne veze.

“Petnaestog jula 2016. u Turskoj je izvršen pokušaj vojnog udara. Teroristička organizacija FETO pokušala je uništiti demokratiju. Turski narod stao je u odbranu demokratije, podržao predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, odbranio svoje slobode i svoju državu. Koliko god zahvaljivali našem narodu, to neće biti dovoljno. Turska je nepobjediva, domovina je nedjeljiva, zastava se neće spustiti, a otpor naroda nikada neće biti slomljen“, rekao je Yayman.

Govoreći na panelu, Yayman je ocijenio da je pokušaj vojnog udara predstavljao operaciju s ciljem podjele Turske, izazivanja građanskog rata i pripreme zemlje za okupaciju.

Naglasio je da je pokušaj puča poražen.

“Najveće zasluge za sprečavanje pokušaja vojnog udara pripadaju našem narodu i našem predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Njegova odluka da, za razliku od nekih primjera iz prošlosti, ne napusti zemlju i da se suprotstavi pučistima ostat će zabilježena kao jedno od važnih poglavlja u historiji svjetske demokratije“, kazao je.

Ferudun Yilmaz izjavio je da je 15. juli 2016. godine predstavljao prekretnicu za Tursku.

“Turska je ustala protiv pokušaja vojnog udara i pokazala veliko herojstvo. Tog dana nije napadnuta samo država, nego i društvo i sistem vrijednosti. Zahvaljujući snažnoj demokratskoj tradiciji i visokom demokratskom osjećaju građana, Turska je uspjela prevladati ovu prijetnju“, rekao je.

Profesor Admir Mulaosmanović ocijenio je da su nakon događaja od 15. jula pojedine interpretacije imale za cilj narušavanje stabilnosti Turske.

Prema njegovim riječima, pokušaj puča bio je usmjeren na stavljanje Ankare pod kontrolu.

“Turska je pokazala odlučnost da ne izgubi demokratiju koju je sama izgradila. Rečenica 'Svijet je veći od pet' nije samo politički slogan, već poziv koji simbolizira dostojanstven stav“, rekao je Mulaosmanović.

Dodao je da pojedini centri moći potencijal Turske doživljavaju kao prijetnju vlastitim interesima.

Ambasador Muhamed Jusić podsjetio je da je 15. jula 2016. godine izvršen pokušaj vojnog udara protiv Republike Turske te da mu je te noći bilo izuzetno teško komentarisati događaje u televizijskom programu.

Istakao je da je pokušaj puča predstavljao prijetnju dostignućima Turske na putu demokratizacije.

“Pučisti nisu ostvarili svoj cilj. Danas Turska stoji čvrsto sa svim svojim institucijama. Uspjesi ostvareni u oblastima odbrane, ekonomije i drugim sektorima rezultat su upravo te političke volje i stabilnosti“, kazao je Jusić.

Dr. Mustafa Krupalija govorio je o snažnoj vezi između turske vojske i naroda, podsjećajući da je i danas prisutno uvjerenje da se svaki Turčin rađa kao vojnik.

Naglasio je da je pokušaj vojnog udara bio usmjeren protiv ustavnog poretka.

“Tokom historije izgrađena je snažna veza između naroda i vojske, a upravo je ta veza bila meta napada. Smatram da je to najveća izdaja. FETO se predstavljao kao vjerska organizacija, dok je duhovne vrijednosti društva koristio za ostvarivanje vlastitih interesa“, rekao je Krupalija.

Po završetku panela prikazan je dokumentarni film “U osvit zore“ (Safak Vakti), koji prikazuje događaje tokom pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. godine.