U Sarajevu klanjana dženaza sportskom novinaru Edinu Avdiću

Na sarajevskom groblju Bare danas je klanjana dženaza legendarnom bh. sportskom novinaru i komentatoru Edinu Avdiću, koji je preminuo 3. juna u 47. godini.

Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i veliki broj poznatih ličnosti iz svijeta sporta i javnog života, kao i sportski asovi iz cijele regije.

Među prisutnima bili su Mirza Teletović, Samir Avdić, Nenad Marković, Dejan Bodiroga, Nenad Kostić, Željko Obradović te brojne druge poznate ličnosti koje su došle odati počast preminulom novinaru.

Edin Avdić rođen je 19. juna 1979. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. U mladosti je trenirao košarku u KK Bosna, a profesionalnu karijeru sportskog komentatora započeo je na Federalnoj televiziji.

Rad je nastavio na Televiziji OBN, gdje je počeo komentirati NBA utakmice, po čemu je postao prepoznatljiv široj publici. Komentatorsku karijeru kasnije je nastavio na kanalima regionalne platforme Arena Sport.

Bio je i jedan od voditelja košarkaškog podcasta "Udvajanje", koji je realizirao zajedno s Milošem Jovanovićem, dok je na Televiziji Una uređivao i vodio autorsku emisiju "X&O's Chat".

Povodom njegove smrti, knjiga žalosti bit će otvorena u ponedjeljak i utorak u auli sarajevske Vijećnice, od 9 do 17 sati.

Danas je u Narodnom pozorištu u organizaciji Grada Sarajeva održana i komemoracija povodom Avdićeve smrti.