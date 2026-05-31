U Prijedoru obilježen Dan bijelih traka, ponovljen zahtjev za izgradnju spomenika ubijenoj djeci

U Prijedoru je u nedjelju obilježen Dan bijelih traka, dan sjećanja na 31. maj 1992. godine kada su tadašnje vlasti nesrpskom stanovništvu naredile da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri kretanju gradom nose bijele trake oko ruke. Centralna manifestacija održana je uz poruke sjećanja na više od 3.000 ubijenih građana Prijedora, među kojima je bilo 102 djece, te uz ponovljen zahtjev da se izgradi spomenik najmlađim žrtvama rata, prenosi Anadolu.

Program obilježavanja počeo je okupljanjem u Starom Gradu, na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Učesnici su potom prošetali do gradskog trga, gdje je održan centralni skup i položene 102 ruže s imenima djece ubijene tokom rata.

Organizatori iz građanske inicijative „Jer me se tiče“ istakli su da se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjenih na području Prijedora, ali i kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja.

U ime roditelja ubijene djece, prisutnima se obratio Fikret Bačić, koji je još jednom pozvao lokalne vlasti da omoguće izgradnju spomenika za 102 ubijene djece Prijedora, objavila je Fena.

"Stojimo ovdje s vama svake godine sa bijelom trakom na ruci i ponavljamo zahtjev da se podigne spomenik ubijenoj djeci Prijedora. Imamo podršku ljudi koji svake godine dolaze i medija koji obilježavaju ovaj datum, ali ona do sada nije bila dovoljna da lokalne vlasti izdaju dozvolu za izgradnju spomenika", kazao je Bačić.

On je pozvao gradonačelnika Prijedora Slobodana Javora da, kako je naveo, preuzme odgovornost prema budućim generacijama i omogući trajno obilježavanje stradanja djece.

!Jučer su predstavnici lokalnih vlasti obilježavali Dan odbrane Prijedora, a niko nije spomenuo ubijenu djecu. Od koga su branili Prijedor? Da li su branili grad od moje Nermine i Nermina?", upitao je Bačić.

Dan bijelih traka već godinama okuplja preživjele žrtve, porodice ubijenih, aktiviste za ljudska prava i građane iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji 31. maja odaju počast stradalima i podsjećaju na potrebu suočavanja s prošlošću te izgradnje kulture sjećanja zasnovane na činjenicama i poštovanju svih žrtava.