Najmlađa žrtva imala je 20, a najstarija 56 godina. Posmrtni ostaci većine žrtava genocida u Srebrenici ekshumirani su prije više godina, dok je samo jedna žrtva pronađena 2022. godine

U Potočarima će ove godine biti ukopano deset žrtava genocida u Srebrenici, dvije ekshumirane 1997. godine Najmlađa žrtva imala je 20, a najstarija 56 godina. Posmrtni ostaci većine žrtava genocida u Srebrenici ekshumirani su prije više godina, dok je samo jedna žrtva pronađena 2022. godine

- Vesna Bešić -

U mezarju Memorijalnog centra u Potočarima 11. jula bit će ukopano deset novoidentificiranih žrtava genocida u Srebrenici, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani u periodu od 1997. do 2022. godine, javlja Anadolu.

Među njima je i dvadesetogodišnji Senad Jusić, najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine na kolektivnoj dženazi u Potočarima, dok će pojedini pronaći konačni smiraj uz svoje očeve, braću i amidžiće, nakon gotovo tri decenije čekanja.

Posmrtnii ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova...

Ove godine bit će ukopani otac pored sina, brat pored brata, a jedna od žrtava će konačan smiraj pronaći uz svoja četiri amidžića.

"Ove godine u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima bit će ukopano deset žrtava genocida. Za ovaj broj žrtava porodice su do sada dale saglasnost za ukop. I ovo je konačan broj s obzirom na to da se danas (srijeda) zaključuje spisak žrtava koje će biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula u Potočarima", potvrdila je za agenciju Anadolu Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INOBiH).

Radi se o posmrtnim ostacima žrtava koje su ekshumirane u ranijim godinama.

"Dvije žrtve su čak ekshumirane 1997. godine. One su u ljeto 1995. ubijene na području Bratunca, Vlasenice, Srebrenice i od tada traje potraga za njihovim posmrtnim ostacima. Samo jedna od ovih žrtava je ekshumirana posljednjih godina, tačnije 2022. i tu se radi o najmlađoj žrtvi genocida koja će biti ukopana ove godine", pojasnila je Fazlić.

Ove godine ukopat će se žrtve koje su u trenutku smrti imale od 20 do 56 godina.

"Ove godine imamo tri žrtve koje su bile u 20-im godinama. Najmlađa žrtva je imala 20 godina i radi se o Senadu Jusiću", istakla je Fazlić za AA.

Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo 2022, a nestao je na području Bratunca 1995. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana ove godine rođena je 1939. godine.

"Radi se o Rami Dautoviću, nestao na području Zvornika, a ubijen na tom području u ljeto 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani na lokalitetu Kamenica - Čančari", pojasnila je Fazlić.

I ove godine će biti ukopan otac pored sina, brat pored brata, sin pored oca. Nuko Nukić će biti ukopan u mezarju u kojem su već ukopana njegova četiri amidžića.

"Ove godine, u jednom slučaju imamo žrtvu, koja je bila u 20-tim godinama, a koja će biti ukopana sa svoja četiri amidžića", poručila je.

U Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još deset žrtava genocida koje su identifikovane i DNK metodom i od strane porodica.

"Međutim, saglasnost za njihov ukop ove godine nismo dobili", naglasila je Fazlić.

U PIP-u se nalaze, kako je kazala, i posmrtni ostaci 36 žrtava koje su identifikovane DNK metodom ali porodice još nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji.

"Različiti su razlozi, ali glavni razlog za to je što se radi o malom broju posmrtnih ostataka i porodice su odlučile čekati još neko vrijeme, nadajući se da će se pronaći još neke grobnice i da će se pronaći još posmrtnih ostataka. Na taj način bi ukopali kompletnije posmrtne ostatke svojih najmilijih", pojasnila je Fazlić.

U Podrinje identifikacionom projektu se nalaze posmrtni ostaci oko 90 žrtava za koje se pretpostavlja da su žrtve genocida, jer su ekshumirane iz masovnih grobnica u kojima su identifikovane žrtve genocida.

"Međutim, u odnosu na ove žrtve, iako je izolovan DNK, nismo imali nikakvih podudaranja, odnosno nismo mogli potvrditi o kome se radi. Nadamo se da će nauka koja napreduje, razviti mehanizme uz pomoć kojih će biti moguće identifikovati ove žrtve uz pomoć krvnih uzoraka daljnjih srodnika", dodala je Fazlić.

Imena deset žrtava koje će 11. jula biti ukopane u Potočarima

Anadolu donosi spisak sa imenima žrtava koje će biti ukopane 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari:

Senad (Zaim) Jusić (rođen 1975. godine, imao 20 godina kada je ubijen) – nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo

Muriz (Ramiz) Baraković (rođen 1973. godine, imao 22 godine kada je ubijen) – nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak.

Hamed (Edhem) Musić (rođen 1973. godine, imao 22 godine kada je ubijen) – ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

Ramo (Šemso) Alić (rođen 1965. godine, imao 30 godina kada je ubijen) – ubijen u Bratuncu 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

Muhidin (Osman) Osmanović (rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen) – nestao u Vlasenici u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

Huso (Rahman) Ćerimović (rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen) – nestao na području Zvornika u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

Nuko (Suljo) Nukić (rođen 1957. godine, imao 38 godina kada je ubijen) – nestao u Vlasenici u ljeto 1995., njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

Ahmet (Alija) Gušter (rođen 1954. godine, imao 41 godinu kada je ubijen) – nestao na području Vlasenice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

Asim (Omer) Kunić (rođen 1953. godine, imao 42 godine kada je ubijen) – ubijen na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Ramo (Mustafa) Dautović (rođen 1939. godine, imao 56 godina kada je ubijen) – nestao na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Genocid u Srebrenici

Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.

Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.