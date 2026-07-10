Očekujemo da i Narodna skupština Republike Srbije usvoji rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici i da se o ovom zločinu uči u osnovnim i srednjim školama“, rekao je predsednik BNV-a Fuad Baćićanin

U Novom Pazaru obeležen Dan sećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici Očekujemo da i Narodna skupština Republike Srbije usvoji rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici i da se o ovom zločinu uči u osnovnim i srednjim školama“, rekao je predsednik BNV-a Fuad Baćićanin

Bošnjačko nacionalno veće (BNV) obeležilo je u petak nizom aktivnosti 11. jul, Dan sećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, odajući počast žrtvama i podsećajući na značaj očuvanja kulture sećanja i istorijske istine, javlja Anadolu.

Program je počeo na Gradskom šetalištu u Novom Pazaru, gde su predstavnici BNV-a građanima delili „cvet Srebrenice“, simbol sećanja na žrtve genocida.

Predsednik BNV-a Fuad Baćićanin istakao je da ta institucija 11. jul obeležava od 2005. godine, kada je među prvima donelo odluku da ovaj datum bude Dan sećanja na ubijene u genocidu u Srebrenici.

„Podelom 'cveta Srebrenice' želimo da genocid nad Bošnjacima u Srebrenici nikada ne bude zaboravljen, da znamo ko je počinio genocid, nad kim je počinjen i kakve su bile njegove razmere“, rekao je Baćićanin.

Održana je i posebna sednica BNV posvećena Danu sećanja, nakon koje je potpisan Sporazum o saradnji sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Sporazum ima za cilj unapređenje naučnoistraživačkog rada i dokumentovanja zločina počinjenih nad Bošnjacima i drugim građanima Sandžaka.

„Želimo da se zločinima bave naučnici, na osnovu činjenica, a ne da se neodgovornim političkim ili drugim izjavama potire i zaboravlja ono što je učinjeno Bošnjacima, bilo u Sandžaku ili Bosni i Hercegovini“, naglasio je Baćićanin.

Poručio je da su činjenice o genocidu potvrđene međunarodnim presudama i da se ne sme dozvoliti da buduće generacije zaborave ono što se dogodilo u Srebrenici.

Govoreći o kulturi sećanja, podsetio je da su od 2005. godine donete brojne međunarodne presude koje su potvrdile razmere zločina, kao i da su Ujedinjene nacije i veliki broj država usvojili rezolucije o genocidu u Srebrenici.

„Očekujemo da i Narodna skupština Republike Srbije usvoji rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici i da se o ovom zločinu uči u osnovnim i srednjim školama“, rekao je predsednik BNV-a.

Nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, održan je Javni čas o genocidu u Srebrenici, institucionalnom negiranju i značaju priznavanja genocida na kom je govorio Muamer Džananović, direktor Instituta,



BNV je 2005. godine donelo odluku da se 11. jul obeležava kao Dan sećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Deset godina kasnije, 2015. godine, istu odluku usvojila je i Skupština grada Novog Pazara, čime je 11. jul u ovom gradu ustanovljen i kao Dan žalosti.