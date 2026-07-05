Program okuplja učesnike iz 19 zemalja, s ciljem jačanja obrazovanja o genocidu, ljudskim pravima i kulturi sjećanja

U Memorijalnom centru Srebrenica otvorena treća Međunarodna ljetna škola "Studije genocida" Program okuplja učesnike iz 19 zemalja, s ciljem jačanja obrazovanja o genocidu, ljudskim pravima i kulturi sjećanja

U Memorijalnom centru Srebrenica danas je otvorena treća Međunarodna ljetna škola "Studije genocida", koja je ove godine okupila studente, istraživače, mlade profesionalce i aktiviste iz 19 zemalja svijeta.

Program su otvorili direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić i koordinator Ljetne škole Azir Osmanović, poručivši da obrazovanje predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama za očuvanje kulture sjećanja, suprotstavljanje negiranju genocida i izgradnju društava zasnovanih na istini, odgovornosti i poštivanju ljudskih prava.

Suljagić je istakao da će učesnici tokom programa imati priliku učiti ne samo kroz predavanja već i kroz neposredno iskustvo na mjestima gdje je počinjen genocid.

"Tokom ove sedmice nećete učiti samo iz knjiga i predavanja. Učit ćete hodajući mjestima na kojima se genocid dogodio, razgovarajući s majkama, preživjelima i porodicama žrtava te suočavajući se s činjenicama koje nas obavezuju na odgovornost", rekao je Suljagić.

Dodao je kako je cilj da učesnici iz Srebrenice ponesu ne samo nova znanja već i dublje razumijevanje značaja zaštite istine, ljudskog dostojanstva i vrijednosti svakog ljudskog života.

Nakon uvodnog predavanja učesnici su, u pratnji kustosa Memorijalnog centra i koordinatora programa Azira Osmanovića, obišli kompleks Memorijalnog centra i stalne muzejske postavke, gdje su se upoznali s historijom genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine te radom Centra na dokumentovanju činjenica, očuvanju sjećanja i razvoju obrazovnih programa.

Tokom prvog dana predviđen je i obilazak važnih lokacija u gradu Srebrenici kako bi učesnici stekli neposredan uvid u historijski kontekst i posljedice genocida.

Međunarodna ljetna škola "Studije genocida" pruža interdisciplinarni prostor za proučavanje genocida, ljudskih prava, tranzicijske pravde, memorijalizacije i prevencije masovnih zločina te podstiče međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava među budućim stručnjacima.

U narednim danima učesnici će prisustvovati predavanjima domaćih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti historije, prava, sociologije i studija genocida, razgovarati sa svjedocima genocida, učiti o arhiviranju i usmenoj historiji te posjetiti ključne lokacije povezane s događajima iz jula 1995. godine.

Program Međunarodne ljetne škole realizuje se uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, dok je jedan od sponzora ovogodišnjeg izdanja i JP BH Pošta.