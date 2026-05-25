Turska veleposlanica Nurdan Erpulat Altuntas: „Ideja turske kuhinje je okupiti se oko sofre i dijeliti razgovore s dragim osobama“

U Hrvatskoj započeo Tjedan turske kuhinje pod temom „Baština za istim stolom“ Turska veleposlanica Nurdan Erpulat Altuntas: „Ideja turske kuhinje je okupiti se oko sofre i dijeliti razgovore s dragim osobama“

Tjedan turske kuhinje započeo je u Hrvatskoj po peti put svečanim prijemom u organizaciji Veleposlanstva Republike Turske u Zagrebu pod pokroviteljstvom supruge turskog predsjednika Emine Erdogan.

Događaj održan pod ovogodišnjom temom „Baština za istim stolom“ okupio je hrvatske dužnosnike, diplomate akreditirane u Zagrebu, predstavnike Hrvatsko-turskog društva prijateljstva te članove poslovne i kulturne zajednice.

Gostima na prijemu održanom u rezidenciji Veleposlanstva Republike Turske poslužen je jelovnik tradicionalnih turskih jela koje je pripremio chef Veleposlanstva Aydin Eryucel, u skladu s temom usmjerenom na kulinarsku baštinu i zajedničke tradicije.

Obraćajući se okupljenima, turska veleposlanica u Zagrebu Nurdan Erpulat Altuntas opisala je tursku kuhinju kao stoljećima staru kulturnu baštinu oblikovanu migracijama, načinima proizvodnje i društvenim tradicijama.

„Ta tradicija uključuje različite načine pripreme i proizvodnje hrane, kao i migracije i kulturnu razmjenu. Ideja turske kuhinje je okupiti se oko sofre i voditi ugodne razgovore s dragim osobama“, poručila je Altuntas.

Istaknula je kako Tjedan turske kuhinje nastoji predstaviti hranu, ne samo kao jela već i kao odraz kulture, sjećanja i društvenog života.

U programu je održan i kratki koncert violinističke virtuozkinje Berivan Daghan, koja je izvela turske i hrvatske klasične skladbe.

Prema podacima Ministarstva kulture i turizma Republike Turske, izdanje Tjedna turske kuhinje za 2026. godinu organizirano je pod temom „Baština za istim stolom“ (The Heritage Table) te tursku kuhinju predstavlja kao zajedničko kulturno nasljeđe oblikovano stoljećima migracija, rituala i zajedničkih tradicija.

Ministarstvo navodi da se ovogodišnji koncept temelji na temama dijaloga, transformacije i arhive, s ciljem prikazivanja načina na koji se kulinarske tradicije razvijaju uz očuvanje kulturnog sjećanja i identiteta.

Programi se od 21. do 27. svibnja održavaju širom Turske te u turskim diplomatskim predstavništvima diljem svijeta.

U sklopu programa u Hrvatskoj, 26. svibnja u Zagrebu bit će predstavljena druga kuharica turskih recepata hrvatske chefice Franke Miriam Bruckler, u suradnji s Hrvatsko-turskim društvom prijateljstva.

U okviru događaja, gostima će biti ponuđen degustacijski meni tradicionalnih turskih meza u organizaciji predsjednika Društva Gorana Beusa Richembergha.