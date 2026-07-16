Istraživanje predstavlja početak nacionalnog sistema praćenja mikroplastike u vodi za piće u Hrvatskoj i, kako se navodi, važan korak u daljem razvoju kontrole kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

U Hrvatskoj prvi put utvrđena mikroplastika u vodi za piće, koncentracije niske Istraživanje predstavlja početak nacionalnog sistema praćenja mikroplastike u vodi za piće u Hrvatskoj i, kako se navodi, važan korak u daljem razvoju kontrole kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

U vodi za piće u Hrvatskoj utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, pokazali su prvi rezultati istraživačkog monitoringa koje je proveo Institut za vode „Josip Juraj Štrosmajer”, prenijeli su lokalni mediji u četvrtak.

Prema podacima objavljenim u Izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2025. godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prosječna koncentracija iznosi 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, odnosno približno jedna čestica mikroplastike na sedam litara vode.

Iz Instituta navode da su izmjerene vrijednosti uporedive ili niže od onih zabilježenih u dostupnoj evropskoj literaturi, gdje se koncentracije kreću od oko 0,9 do dvije čestice po litri.

Stručnjaci upozoravaju da takva poređenja treba tumačiti s oprezom, jer rezultati u velikoj mjeri zavise od veličine čestica obuhvaćenih mjerenjem i korištene analitičke metodologije.

Istraživanje predstavlja početak nacionalnog sistema praćenja mikroplastike u vodi za piće u Hrvatskoj i, kako se navodi, važan korak u daljem razvoju kontrole kvaliteta vode za ljudsku potrošnju.