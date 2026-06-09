U Hrvatskoj pao manji avion, jedna osoba povrijeđena

Zlatan Kapic
09. juni 2026.•Ažuriranje: 09. juni 2026.
U blizini Vrsara u Hrvatskoj u utorak ujutro srušio se manji avion, pri čemu je jedna osoba povrijeđena, saopćila je policija.
Dojava o nesreći zaprimljena je oko 8.35 sati, nakon čega su na mjesto događaja na hrvatskom primorju upućene sve hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce i hitnu medicinsku pomoć.
O incidentu je obaviještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, a više informacija o uzrocima nesreće bit će poznato nakon uviđaja, javila je Hina.
Ovo je druga avionska nesreća u Hrvatskoj u manje od sedam dana. Prošle sedmice manji avion srušio se u blizini Medulina, kada su poginula četiri austrijska državljana.