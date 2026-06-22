U Grčkoj vanredno stanje proglašeno na najmanje 12 ostrva zbog nestašice vode Suša, rast potrošnje i slaba infrastruktura dodatno opterećuju vodne resurse, stručnjaci upozoravaju na dugoročni problem

U Grčkoj je zbog ozbiljne nestašice vode proglašeno vanredno stanje na najmanje 12 ostrva, uključujući i popularne turističke destinacije, objavili su grčki mediji.

Prema navodima, do mjere je došlo usljed suše, povećane potrošnje vode i nedovoljne infrastrukture, što je dodatno opteretilo već ograničene vodne resurse na ostrvima.

Generalni sekretar za okoliš i vodne resurse Grčke Petros Varelidis upozorio je da nestašica vode na brojnim ostrvima nije privremen, već dugoročan problem te da nove turističke investicije moraju biti planirane u skladu s postojećim kapacitetima infrastrukture.

On je naveo da na pojedinim ostrvima gubici u vodovodnoj mreži dostižu i do 60 posto te da je prioritet obnova infrastrukture prije izgradnje novih kapaciteta.

Predsjednik Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa OASP Grčka Efthimios Lekkas upozorio je na povećan rizik miješanja morske vode s podzemnim izvorima, što ugrožava zalihe pitke vode u pojedinim područjima.

Stručnjaci navode da desalinizacija morske vode predstavlja alternativu u snabdijevanju, ali da zbog visokih troškova i velike potrošnje energije ne može biti dugoročno jedino rješenje.

U Grčkoj je posljednjih godina, usljed suše, rasta turističkog prometa i slabosti infrastrukture, posebno na ostrvima povećan pritisak na vodne resurse, a mnoge lokalne vlasti već su uoči ljetne sezone uvele mjere štednje vode.