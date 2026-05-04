U blizini granice Hrvatske i Slovenije pronađena tijela četiri migranta, dvojica u teškom stanju Policija istražuje sumnju na krijumčarenje i nehumane uslove transporta

U blizini granice Hrvatska sa Slovenijom pronađena su tijela četiri migranta, dok su još dvojica u teškom zdravstvenom stanju prevezena u bolnicu, saopćila je u ponedjeljak Policijska uprava karlovačka.

Policija je reagovala nakon dojave o većoj grupi migranata te je u mjestu Donje Prilišće kod Netretića zatekla stradale i povrijeđene osobe, kao i jednog muškarca koji im je pružao pomoć.

U neposrednoj blizini mjesta događaja pronađeno je još 12 stranih državljana, koji su zajedno s jednim zatečenim muškarcem prevezeni u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Prema dosadašnjim informacijama, migrante je na lokaciju dovezao nepoznati vozač teretnog vozila, koji ih je nakon iskrcavanja napustio. Preživjeli su naveli da su tokom transporta bili izloženi nehumanim uslovima.

Policija je obavila uviđaj i pokrenula kriminalističku istragu radi utvrđivanja svih okolnosti, uz sumnju na krijumčarenje migranata i dovođenje u opasnost života.

Najavljena je i obdukcija kako bi se utvrdili uzroci smrti i identitet stradalih.