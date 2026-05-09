U Beogradu počeo dvodnevni GT Serbia međunarodni šou supersportskih automobila GT Serbia je osmišljen kao prestižni događaj posvećen najznačajnijim supersportskim i luksuznim automobilima, sa ambicijom da postane centralni supercar šou u jugoistočnoj Evropi

Prvi GT Serbia međunarodni šou supersportskih automobila u subotu je počeo u Hali 1 Beogradskog sajma, a trajaće do 10. maja, javlja Anadolu.



Manifestacija okuplja pažljivo odabrane kolekcionare, ekskluzivne dilere, klubove, kao i ljubitelje vrhunskih automobila iz Srbije i regiona.



Cilj događaja je da publici predstavi automobile koji se rijetko viđaju na našim putevima kao i da stvori platformu za povezivanje izlagača, partnera i šire automobilske scene.



Organizatori, GT Serbia, naveli su da vjeruju da postoji ozbiljan prostor da naša zemlja dobije događaj koji će povezati strast prema automobilima sa poslovnim potencijalom, turizmom i promocijom domaće scene.

