Ambasador Turske Ilhan Saygili poručio je da je 15. juli prekretnica u historiji turske demokratije, dok je predsjednik TIKA-e Abdullah Eren istakao da je turski narod te noći vlastitim rukama odbranio demokratski poredak i nacionalnu volju

U Beogradu održan program povodom 15. jula - Dana demokratije i nacionalnog jedinstva Ambasador Turske Ilhan Saygili poručio je da je 15. juli prekretnica u historiji turske demokratije, dok je predsjednik TIKA-e Abdullah Eren istakao da je turski narod te noći vlastitim rukama odbranio demokratski poredak i nacionalnu volju

Ambasada Turske u Beogradu upriličila je program povodom 10. godišnjice neuspjelog pokušaja državnog udara terorističke organizacije FETO 15. jula 2016. godine, koji se u Turskoj obilježava kao Dan demokratije i nacionalnog jedinstva, javlja Anadolu.

Svečanosti u ambasadi prisustvovali su ambasador Ilhan Saygili, ambasador Azerbejdžana u Beogradu Kamil Khasiyev, predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Abdullah Eren, djeca i rođaci šehida, predstavnici turskih institucija i organizacija i gosti.

U govoru, Saygili je rekao da je 15. juli bio prekretnica u historiji turske demokratije.

Navodeći da su milioni građana, bez obzira na njihove političke stavove, vjerska uvjerenja i etničko porijeklo, prvi put u historiji izašli na ulice na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, Saygili je rekao: "Ovo je možda jedini primjer da građani izlaze na trgove i brane svoju demokratiju i volju na račun svojih života."

Navodeći da se sa zahvalnošću sjećaju šehida i gazija, Saygili je rekao:

"Ovo je prvi put da prisustvujem događaju 15. jula sa našom djecom šehida. To daje posebno uzbuđenje. Puno vam hvala. Želim od srca zahvaliti našoj TIKA-i i njenom predsjedniku na organizaciji ovog događaja. Ovo je bio neuspješan pokušaj podmukle terorističke organizacije FETO, koja je godinama pokušavala da se infiltrira u državu i na kraju otrovala umove određene grupe."

Saygili je izjavio da je bio u Ankari tokom pokušaja puča 15. jula 2016. godine, te da je koordinirao napore za sprečavanje zauzimanja ambasada u inostranstvu.

Izjavio je da su građani izašli na ulice i u Sandžaku u Srbiji, gdje živi velika bošnjačka populacija, dodajući: "Ovo su, naravno, vrlo značajni činovi podrške koji nikada neće biti zaboravljeni. Uvijek će ostati u našim sjećanjima."

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Predsjednik TIKA-e Abdullah Eren je napomenuo da postoje važne prekretnice u historiji nacija, kako u njihovoj društvenoj tako i političkoj historiji.

Eren je izjavio da su 15. jula 2016. svjedočili prelomnoj tački u društvenoj i političkoj historiji i rekao:

"Turski narod je oduvijek pokazivao svoju volju putem glasačkih kutija nakon svih vojnih udara ili pokušaja udara. Razlika u odnosu na 15. juli je u tome što je te noći naš narod, vlastitim rukama, bez potrebe za drugim upozorenjem ili daljnjim poticanjem, zaštitio svoju nacionalnu volju i očuvao demokratsko okruženje u Turskoj. Druga razlika u odnosu na 15. juli je u tome što je to bila večer kada je organizirana grupa, naravno vođena krugovima u inostranstvu, pokušala potkopati volju naše nacije. Naš predsjednik je, u stvari, pripremio naš narod prije 15. jula i svojim govorima i politikom. Iskreno, u društvu je već postojala svijest o ovoj bandi, ovoj organizaciji, ovoj terorističkoj grupi."

Eren je dodao da je TIKA sa svojom organizacijom ugostila porodice šehida 15. jula u deset zemalja.

O značaju dana govorio je i pukovnik Žandarmerije Ridvan Uysal, savetnik za unutrašnje poslove Ambasade Turske u Beogradu.

U programu je prikazan i video o 15. julu, Danu demokratije i narodnog jedinstva.