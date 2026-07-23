Gradonačelnik glavnog grada Srbije Aleksandar Šapić rekao da je to "jedan izuzetno kompleksan projekat i očekujem da ćemo u toku jeseni početi sa radovima, a trajaće godinu, do godinu i po"

U Beogradu će biti izgrađeno osam novih kružnih tokova Gradonačelnik glavnog grada Srbije Aleksandar Šapić rekao da je to "jedan izuzetno kompleksan projekat i očekujem da ćemo u toku jeseni početi sa radovima, a trajaće godinu, do godinu i po"

U Beogradu će na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biti izgrađeno osam kružnih tokova, rekao je u četvrtak gradonačelnik glavnog grada Srbije Aleksandar Šapić, prenosi Anadolu.

"Kada pređete Pupinov most pa krenete ka Novom Beogradu, prolazite dole kroz Zemun, prolazi se ispod autoputa, ide dalje ka Veletržnici, onda se dolazi na raskrsnicu Marka Čelebonovića. Iza Marka Čelebonovića se pravi, odnosno produžava se saobraćajnica koja ide s druge strane groblja, i dolazi do Surčinske, i dole se spušta na Vojvođansku ulicu. Plan nam je da tu napravimo osam kružnih tokova i da učinimo to jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena", rekao je Šapić na konferenciji za novinare.

On je rekao da je to "jedan izuzetno kompleksan projekat i očekujem da ćemo u toku jeseni početi sa radovima, a trajaće godinu, do godinu i po".

"Ovo je jedan izuzetno kompleksan projekat, i ja očekujem da ćemo u toku jeseni početi tu sa radovima. Oni će trajati sigurno do godinu, godinu i po dana. Završava se dole sa velikim kružnim tokom na Vojvođanskoj ulici. Tu su sada u toku radovi i Jurija Gagarina, to se proširuje gore i probija na put koji vodi za Miloša Velikog i ka Nacionalnom stadionu, ka Ekspu", dodao je gradonačelnik Šapić.

On je istakao da je saobraćajni problem na Autokomandi, jedan od najkompleksnijih u gradu i da je njegovo rješavanje krenulo stanicom "Jug".

"Krenuli smo da ih rešavamo sa stanicom Jug, da rasterećujemo dolazak na sam kružni tok u pravcu Voždovca", dodao je Šapić, objavio je Tanjug.

Kako je naveo, izgradiće se i jedna saobraćajnica koja će javni prevoz da usmerava, kako kaže, dole na autoput.

"Dole će biti takođe proširenje autobuske stanice na autoputu za još jednu traku niže, koju smo radili širom grada. Tako da, ovo očekujemo da u toku jeseni, prođe sve tehničke procedure i verovatno u toku jeseni i zime da krenemo sa radovima", dodao je Šapić.

Šapić je najavio dva kružna toka u blizini Autokomande - u Bulevaru oslobođenja i na raskrsnici Južnog bulevara i Ustaničke ulice.

Gradonačelnik je najavio i da će do septembra mjeseca biti gotov i kružni tok u Gandijevoj i kako je rekao, planirana su i dva kružna toka u Omladinskih brigada, kao i kružni tok kod Odbojkaškog centra na Tošinom bunaru.

On je naveo da izgradnja pruge od kompleksa Ekspa do centra ide po planu i da će biti gotova do kraja 2026. godine odnosno do 2027. godine.

Šapić je govorio i o Linijskom parku i istakao da se čeka upotrebna dozvola.

"Mi se fokusiramo na 1,2,3,4 fazu Linijskog parka i da imamo gotovih dva kilometara parka", dodao je Šapić.

Istakao je i da se mere koje je uveo grad Beograd u poslednje četiri godine, danas uvode i u ostalim manjim gradovima u Srbiji.