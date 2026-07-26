Učesnici poručili da je cilj inicijative jačanje međunarodne solidarnosti i skretanje pažnje na humanitarnu krizu u Palestini

Učesnici Konvoja za Palestinu posjetili Srebrenicu i marširali Sarajevom Učesnici poručili da je cilj inicijative jačanje međunarodne solidarnosti i skretanje pažnje na humanitarnu krizu u Palestini

Učesnici Međunarodnog konvoja za Palestinu posjetili su u nedjelju Srebrenicu nakon čega su prošetali ulicama Sarajeva odakle su poslali poruku solidarnosti s palestinskim narodom, javlja Anadolu.



Učesnici su tokom dana posjetili Memorijalni centar Srebrenica - Potočari gdje su razgovarali s majkama kojima su u genocidu ubijeni najbližiji članovi porodice.

"Srebrenica je naučila svijet šta 'nikad više' treba da znači. Prvo smo došli ovdje da to obećanje prenesemo dalje, u Palestinu i na svako mjesto od kojeg je svijet u iskušenju da ponovo skrene pogled", poručili su aktivisti iz više evropskih zemalja.



Nakon povratka iz Srebrenice, početne stanice na simboličnoj ruti kojom učesnici žele skrenuti pažnju međunarodne javnosti na humanitarnu krizu i kršenja ljudskih prava u Palestini, aktivisti su prošetali od sarajevske Vijećnice od Katedrale Srca Isusova odakle su ponovo poslali poruke solidarnosti i mira.

Međunarodni konvoj okuplja predstavnike civilnog društva i volontere iz više zemalja. Nakon simbolične posjete Srebrenici, učesnici i aktivisti iz više evropskih država, će nastaviti put prema Palestini, s krajnjim ciljem dolaska na okupiranu Zapadnu obalu.

Organizatori su istakli da je izbor Srebrenice za početnu stanicu konvoja simboličan i predstavlja podsjetnik da se velike ljudske tragedije ne smiju zaboraviti niti ponoviti.

Naveli su da je riječ o prvom konvoju čija ruta simbolično povezuje Srebrenicu i Palestinu, s namjerom da se međunarodnoj javnosti prenese glas palestinskog naroda i dodatno ojača globalna solidarnost.

Tokom putovanja planirani su brojni susreti i javni događaji u evropskim zemljama s ciljem informisanja javnosti o humanitarnoj situaciji u Palestini te promoviranja mira, pravde i ljudskog dostojanstva.

Organizatori su poručili da skup u Sarajevu predstavlja izraz mirne i dostojanstvene podrške palestinskom narodu te pozvali građane da se uključe u aktivnosti kojima se promovišu solidarnost i zaštita ljudskih prava.