Turski avion izvodi promatrački let ove sedmice iznad BiH

Zlatan Kapic
15. juni 2026.•Ažuriranje: 15. juni 2026.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je u ponedjeljak da će od 15. do 19. juna ove godine biti realiziran planirani promatrački let iznad teritorije BiH u okviru međunarodnog Ugovora „Otvoreno nebo“.
Let će biti proveden u saradnji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH te Međunarodnim aerodromom Sarajevo, a riječ je o misiji Republike Turske uz učešće Ujedinjenog Kraljevstva i Slovačke.
Iz Ministarstva su naveli da je riječ o unaprijed najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti i prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa, naglašavajući da nema razloga za uznemirenost građana.
Promatrački let bit će izveden avionom iz sastava ratnog zrakoplovstva Turske, a snimanje teritorije obavljat će se certificiranim senzorima u skladu s odredbama Ugovora, nakon pregleda nadležnih stručnjaka Oružanih snaga BiH. Tačno vrijeme i ruta leta bit će usaglašeni nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo.
Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlja jedan od međunarodnih sigurnosnih aranžmana koji državama članicama omogućava nadzor teritorija radi prikupljanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima, s ciljem izgradnje povjerenja među državama. Bosna i Hercegovina mu je pristupila 2003. godine i od tada aktivno učestvuje u realizaciji ovakvih letova, kako iznad vlastite teritorije, tako i u drugim državama članicama.