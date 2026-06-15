Aktivnost najavljena za period od 15. do 19. juna, bez razloga za zabrinutost građana, objavili su iz MOD BiH

Turski avion izvodi promatrački let ove sedmice iznad BiH Aktivnost najavljena za period od 15. do 19. juna, bez razloga za zabrinutost građana, objavili su iz MOD BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je u ponedjeljak da će od 15. do 19. juna ove godine biti realiziran planirani promatrački let iznad teritorije BiH u okviru međunarodnog Ugovora „Otvoreno nebo“.

Let će biti proveden u saradnji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH te Međunarodnim aerodromom Sarajevo, a riječ je o misiji Republike Turske uz učešće Ujedinjenog Kraljevstva i Slovačke.

Iz Ministarstva su naveli da je riječ o unaprijed najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti i prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa, naglašavajući da nema razloga za uznemirenost građana.

Promatrački let bit će izveden avionom iz sastava ratnog zrakoplovstva Turske, a snimanje teritorije obavljat će se certificiranim senzorima u skladu s odredbama Ugovora, nakon pregleda nadležnih stručnjaka Oružanih snaga BiH. Tačno vrijeme i ruta leta bit će usaglašeni nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlja jedan od međunarodnih sigurnosnih aranžmana koji državama članicama omogućava nadzor teritorija radi prikupljanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima, s ciljem izgradnje povjerenja među državama. Bosna i Hercegovina mu je pristupila 2003. godine i od tada aktivno učestvuje u realizaciji ovakvih letova, kako iznad vlastite teritorije, tako i u drugim državama članicama.