Turski alumniji okupljeni u Sarajevu, naglašena jača saradnja BiH i Turske Zvaničnici poručili da bivši studenti imaju ključnu ulogu u jačanju bilateralnih odnosa

U Sarajevu je u subotu održan susret bivših studenata koji su studirali u Turskoj, na kojem je istaknuta njihova uloga u jačanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Turske, javlja Anadolu.

Događaj je organizovan u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, u okviru okupljanja koje je upriličilo Udruženje turskih alumnija u BiH (TUMED), uz učešće zvaničnika iz obje zemlje, predstavnika institucija i bivših studenata.

Ambasador Emin Akseki poručio je da bivši studenti najbolje razumiju vrijednost odnosa između dvije zemlje, koji se, kako je rekao, zasnivaju na zajedničkoj historiji, kulturi i vrijednostima.

„Cilj je očuvati, ojačati i prenijeti zajedničko naslijeđe na buduće generacije. Na tome intenzivno radimo u skladu s vizijom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana“, rekao je Akseki.

On je istakao da programi stipendiranja Turske imaju ključnu ulogu u bilateralnim odnosima, navodeći da je više od 1.000 studenata iz BiH do sada koristilo tu mogućnost. Dodao je da su među bivšim studentima i ministri, parlamentarci, ambasadori, poslovni ljudi i poduzetnici.

Predsjednik Turske uprave za dijasporu i srodne zajednice (YTB) Abdulhadi Turus naglasio je da bivši studenti predstavljaju snažnu vezu između dvije zemlje.

„Siguran sam da ćete vi u narednim godinama podići odnose Turske i Bosne i Hercegovine na najviši nivo“, rekao je Turus, dodajući da svijet prolazi kroz period političkih, ekonomskih i društvenih kriza.

On je ocijenio da YTB ne predstavlja samo stipendijski program, već i širu viziju pravednijeg globalnog poretka zasnovanog na humanim vrijednostima.

Ministar ekonomije Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić i drugi učesnici također su prisustvovali skupu.

Na kraju događaja, Udruženje TUMED u BiH uručilo je dres reprezentacije Bosne i Hercegovine ambasadoru Aksekiju i predsjedniku YTB-a Turusu.