Ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske Mahinur Ozdemir Goktas prisustvovala je komemorativnoj ceremoniji održanoj u Fabrici akumulatora u Potočarima, na kojoj je prenijela poruku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana

Turska ministrica Goktas u Potočarima: Nećemo dozvoliti da se genocid u Srebrenici zaboravi Ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske Mahinur Ozdemir Goktas prisustvovala je komemorativnoj ceremoniji održanoj u Fabrici akumulatora u Potočarima, na kojoj je prenijela poruku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana

Ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske Mahinur Ozdemir Goktas, koja boravi u Potočarima povodom komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, poručila je: “Ovdje smo kako nikada ne bismo dopustili da se ova bol zaboravi”, javlja Anadolu.



Ministrica Goktas prisustvovala je komemorativnoj ceremoniji održanoj u Fabrici akumulatora u Potočarima, na kojoj je prenijela poruku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

U izjavi za Anadolu, Goktas je podsjetila da su prije 31 godinu u Srebrenici ubijena 8.372 muslimana, te istakla da se genocid dogodio pred očima cijelog svijeta.

Naglašavajući da pri svakom dolasku ovdje osjeća istu tugu, Goktas je poručila:

"I nakon 31 godine, nažalost, još uvijek postoje nestali muslimani čiji se identitet pokušava utvrditi. Ovdje dijelimo bol majki i molimo Allaha za milost svoj našoj bošnjačkoj braći i braći koji su izgubili živote. Prošla je 31 godina, ali kako god pogledate, to je ogromna bol koja se dogodila u našoj vrlo bliskoj historiji i genocid koji se desio usred Evrope, pred očima svijeta. Nažalost, vidjeli smo da se pred očima svijeta dogodilo ono za šta smo govorili 'to se nikada ne može desiti'”, kazala je Goktas.

S tim u vezi podsjetila je i na riječi Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, koji je kazao: “Šta god da se desi, nikada ne dozvolite da se genocid zaboravi. Jer zaboravljeni genocid se ponavlja.”

“Ovdje smo kako nikada ne bismo dopustili da se ova bol zaboravi i kako bismo prenijeli poruku našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana”, dodala je Goktas.

Izrazivši da su organizacioni odbor i majke Srebrenice uputili zahvalnost predsjedniku Erdoğanu, Goktas je navela da će nastaviti raditi svom snagom kako se genocid ne bi zaboravio.

Naglašavajući da se patnje širom svijeta nastavljaju, ministrica Goktas je dodala:

"Nažalost, smatramo da iz ove bolne historije nije izvučeno dovoljno pouka. Pred našim očima danas u Gazi je, nažalost, 72.000 naše muslimanske braće, braće iz Gaze, izgubilo živote. Genocid tamo se također nastavlja. Stoga se ono za šta kažemo 'nikada se ne može desiti', nažalost, nastavlja dešavati pred našim očima, pred očima svijeta", kazala je Goktas.



Ona je poručila da Republika Turska nikada neće dozvoliti da se ova bol zaboravi.



"Uvijek ćemo nastaviti stajati uz potlačene kako bi pravda bila zadovoljena. Nastavit ćemo prenositi njihov glas na svakoj platformi na kojoj se nalazimo, a ne samo jedan dan. I na samitu NATO-a, naš predsjednik je bio lider koji je ponovo skrenuo pažnju na genocid u Gazi", poručila je.

Govoreći i o muzeju koji je Turska, posredstvom Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA), izgradila u bivšoj Fabrici akumulatora, Goktas je navela:

"Muzej postoji da se bol ne bi zaboravila. Znamo da postoji intenzivan napor da se ovo mjesto izbriše i zaboravi. Mi nećemo dozvoliti da se to zaboravi, a ovo trajno djelo je ovdje kako bi podsjetilo one koji ga posjete na ono što se dogodilo tokom genocida."

Ministrica Goktas je potom sa delegacijom u njenoj pratnji posjetila muzej i dobila informacije od nadležnih. Goktas je također potpisala i knjigu utisaka.