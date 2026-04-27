Turska kao strateški partner: Ministar Hakan Fidan na Samitu triju mora u Dubrovniku Hakan Fidan će predstavljati predsjednika Erdogana na sastanku u Dubrovniku fokusiranom na regionalnu povezanost, energetsku sigurnost i veze s EU-om, navode diplomatski izvori

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan otputovat će u utorak u Hrvatsku kako bi prisustvovao dvodnevnom 11. samitu Inicijative triju mora (ITM) u Dubrovniku, potvrdili su diplomatski izvori, javlja Anadolu.

Samit ima poseban značaj jer će to biti prvi na kojem Turska učestvuje kao „strateški partner“, nakon što je u tom svojstvu primljena na samitu u Varšavi održanom 28. i 29. aprila 2025. godine, navode izvori.

Na okupljanju u Dubrovniku, predstavljajući predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, očekuje se da će Fidan održati govor u kojem će naglasiti da je povezanost danas evoluirala izvan fizičke infrastrukture u višedimenzionalni ekosistem koji obuhvata transport, energiju, digitalne mreže, finansije i upravljanje, te da nedavni geopolitički razvoji potcrtavaju njen rastući strateški značaj.

Također se očekuje da će istaknuti štetan uticaj sukoba na globalnu ekonomiju i sigurnost snabdijevanja, naglašavajući potrebu za diverzifikacijom lanaca snabdijevanja i energetskih ruta.

Predviđa se da će Fidan izjaviti kako Turska vidi Inicijativu triju mora kao inkluzivnu platformu koja jača regionalno vlasništvo te da je, s obzirom na svoj geostrateški položaj, Ankara spremna dalje doprinositi kao „strateški partner“ i produbljivati saradnju unutar ovog okvira.

Očekuje se da će podcrtati da je, suočavajući se s današnjim složenim i međusobno povezanim izazovima, potreban obnovljeni narativ u odnosima Turske i EU-a, te da bi agenda povezanosti mogla služiti kao konstruktivno i obećavajuće polje za napredak.

Fidan će, prema očekivanjima, spomenuti i velike projekte poput Srednjeg koridora i Projekta puta razvoja, ističući njihov potencijalni doprinos globalnoj trgovini, te naglasiti da Turska koridore povezivanja ne vidi kao konkurentske rute, već kao komplementarne komponente šireg sistema.

- Inicijativa triju mora

Inicijativa triju mora pokrenuta je 2015. godine na inicijativu tadašnjeg poljskog predsjednika Andrzeja Dude i tadašnje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Cilj joj je jačanje energetske, transportne i digitalne infrastrukture širom zemalja Centralne i Istočne Evrope smještenih između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora, od kojih su mnoge naslijedile zastarjelu ili nedovoljnu infrastrukturu.

Unutar inicijative, samo države članice EU-a mogu učestvovati kao „članice učesnice“. Prijem Turske kao „strateškog partnera“ odobren je konsenzusom na samitu u Varšavi 2025. godine.

Trenutne članice učesnice su Austrija, Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Grčka.

Strateški partneri su Turska, Evropska komisija, SAD, Njemačka, Japan i Španija. Partnerske zemlje učesnice su Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora.

Očekuje se da će Italija biti primljena kao novi „strateški partner“ na ovogodišnjem samitu u Dubrovniku.