Poljak Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak (1995) osumnjičen je za krivična djela oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti i izazivanje opće opasnosti, potvrdili su iz Tužilaštva

Tužilaštvo BiH predložilo pritvor za državljanina Poljske zbog skrnavljenja vjerskih objekata u Međugorju Poljak Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak (1995) osumnjičen je za krivična djela oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti i izazivanje opće opasnosti, potvrdili su iz Tužilaštva

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor za državljanina Poljske, privedenog zbog sumnje da je na području Međugorja u Hercegovini skrnavio i palio vjerske objekte, javlja Anadolu.

"Dežurna tužiteljica Tužilaštva BiH uputila je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog Bartlomieja Wlodzimierza Krakowiaka, rođenog 1995. godine, u Varšavi, državljanin Poljske. Mjera pritvora predložena je iz razloga propisanih u članu 132. stav 1. tačke a) i c) ZKP BiH, odnosno zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti započeto", saopćili su iz Tužilaštva BiH.

Poljski državljanin je osumnjičen da je 28. jula u periodu između tri i pet sati ujutro na području Međugorja, počinio krivično djelo "oštećenje ili rušenje vjerskih objekata" iz člana 145b. Krivičnog zakona BiH, "izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti" iz člana 163. stav 2. i "izazivanje opće opasnosti" iz člana 323. stav 1. Krivičnog zakona FBiH.

Državljanin Poljske uhapšen je u policijskoj akciji u utorak, pod sumnjom da je rano ujutro skrnavio i palio vjerske objekte u Međugorju.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u saradnji s kolegama iz Zapadnohercegovačkog kantona, pronašli su i lišili slobode osobu koja se dovodi u vezu s incidentima i skrnavljenjem vjerskih objekata na području Međugorja, saopćeno je u utorak.

Slučaj je pokrenut nakon što je policijska stanica Čitluk u ponedjeljak u 4.30 sati primila prijavu o oštećenju Gospinog kipa na Podbrdu, na kojem su ispisani natpisi uvredljivog sadržaja. Nešto kasnije, oko pet sati, policiji je prijavljen i požar na vanjskom dijelu oltara Crkve sv. Jakova u Međugorju.