Trojica migranata se utopila u Hrvatskoj pokušavajući da se domognu Slovenije

Tri migranta su se utopila dok su pokušavali da pređu iz Hrvatske u Sloveniju preko rijeke Kupe, saopćila je lokalna policija u ponedjeljak, javlja Anadolu.

U nedjelju je iz Hrvatske prijavljeno da su dva tijela izvučena iz rijeke Kupe. Bila su dio grupe od pet migranata koji su u subotu pokušali preći rijeku na području Bele Krajine, pri čemu su se trojica utopila, saopćila je u ponedjeljak Policijska uprava Novo Mesto.

Kako su naveli, u subotu, nešto prije 15 sati, policajci iz Črnomlja na području Preloka uhapsili su dvojicu sudanskih državljana koji su ilegalno prešli državnu granicu. Tokom razgovora s njima saznali su da se u grupi nalazilo pet stranaca, od kojih je trojicu odnijela voda.

Sudanci su uspjeli izvući jednog od njih iz vode, ali je on preminuo, dok su dvojicu kasnije pronašli utopljene hrvatski sigurnosni organi u blizini Duge Rese nakon što su ih obavijestile slovenačke kolege.

Policija nastavlja utvrđivati ​​sve okolnosti i potvrđuje identitet stranaca, također su objavili.

Jučer je iz Hrvatske prijavljeno još jedno tijelo koje je izvučeno iz rijeke Mrežnice.



