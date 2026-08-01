Troje poginulih u požaru porodične kuće u Hrvatskoj

Zlatan Kapic
01. august 2026.•Ažuriranje: 01. august 2026.
Tri osobe smrtno su stradale u požaru porodične kuće u Svetom Križu Začretju, mjestu u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, saopćila je u subotu ujutro Policijska uprava krapinsko-zagorska.
Dojava o požaru zaprimljena je u 7.24 sati u Vatrogasnom operativnom centru, a po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da su tri osobe izgubile život.
Glasnogovornik policijske uprave Zoran Lončar potvrdio je da je u požaru smrtno stradalo troje ljudi, navodeći da uviđaj još nije započeo.
Više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka uviđaja.