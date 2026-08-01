Glasnogovornik policijske uprave Zoran Lončar potvrdio je da je u požaru smrtno stradalo troje ljudi

Troje poginulih u požaru porodične kuće u Hrvatskoj Glasnogovornik policijske uprave Zoran Lončar potvrdio je da je u požaru smrtno stradalo troje ljudi

Tri osobe smrtno su stradale u požaru porodične kuće u Svetom Križu Začretju, mjestu u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, saopćila je u subotu ujutro Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Dojava o požaru zaprimljena je u 7.24 sati u Vatrogasnom operativnom centru, a po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da su tri osobe izgubile život.

Glasnogovornik policijske uprave Zoran Lončar potvrdio je da je u požaru smrtno stradalo troje ljudi, navodeći da uviđaj još nije započeo.

Više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka uviđaja.