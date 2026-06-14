Troje mrtvih u pomorskoj nesreći kod Splita, za jednom osobom još se traga

Tri osobe su poginule dok se za jednog još uvijek traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice pod francuskom zastavom kod Splitskih vrata na Jadranskom moru, javlja Anadolu.



U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i sedam članova posade, dok je na francuskoj jedrilici bilo osam osoba, objavilo je nadležno ministarstvo, prenose lokalni mediji.



"U pomorskoj nesreći koja se oko 11.38 danas dogodila u akvatoriju između otoka Šolte i Brača smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom još uvijek se traga. Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) uposlenici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za hospitalizacijom", saopćila je je splitska policija.



Za površinsko traganje angažirane su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, hitna medicinska služba, uključujući helikoptersku jedinicu te sve druge službe specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije se aktivnosti koordiniraju iz MRCC-a Rijeka.



Na mjestu događaja provest će se uviđaj kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetnika, uz sudjelovanje vještaka za promet i asistenciju policije.