"Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava": Lični predmeti žrtava genocida u Srebrenici bit će sačuvani za buduće generacije

[1/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[2/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[3/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[4/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[5/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[6/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[7/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[8/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[9/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[10/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[11/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[12/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[13/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[14/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[15/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[16/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[17/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[18/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.

[19/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava". Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.