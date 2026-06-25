"Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava": Lični predmeti žrtava genocida u Srebrenici bit će sačuvani za buduće generacije
Program "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava" okupio je stručnjake iz Turske i BiH s ciljem zaštite ličnih predmeta žrtava genocida i njihovog očuvanja za buduće generacije
Vesna Besic
25. juni 2026.•Ažuriranje: 25. juni 2026.
photo: TIKA / AA
Srebrenica
Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava", javlja Anadolu.
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
"Kako bi se spriječilo propadanje ovih artefakata, napravljenih od različitih materijala kao što su tkanina, koža, papir, metal i plastika, i kako bi se osiguralo njihovo očuvanje za buduće generacije, pokrenut je novi proces saradnje između Turske i Bosne i Hercegovine", saopćeno je iz TIKA-e.
[1/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[2/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[3/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[4/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[5/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[6/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[7/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[8/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[9/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[10/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[11/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[12/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[13/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[14/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[15/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[16/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[17/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[18/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[19/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[1/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[2/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[3/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[4/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[5/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[6/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[7/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[8/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[9/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[10/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[11/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[12/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[13/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[14/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[15/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[16/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[17/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[18/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
[19/19] SARAJEVO (AA) - Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) i Memorijalni centar Srebrenica pokrenuli su važnu inicijativu za očuvanje ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici u okviru programa "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava".
Memorijalni centar Srebrenica čuva više od 12.000 ličnih predmeta žrtava genocida iz 1995. godine.
U okviru programa, stručnjaci za konzervaciju, muzeologiju i kulturnu baštinu koji rade pri Ministarstvu kulture i turizma Republike Turske posjetili su Memorijalni centar Srebrenica i izvršili procjenu trenutne kolekcije predmeta. Stručnjaci su, zajedno sa osobljem centra, proveli tehničke preglede u vezi sa očuvanjem artefakata, razmijenili informacije o metodama konzervacije i doprinijeli razvoju dugoročnih strategija očuvanja.
Iz Memorijalnog centra Srebrenica naglašeno je da svaki predmet u kolekciji predstavlja ljudske priče i kolektivno sjećanje na genocid, te da očuvanje ovih relikvija nije samo tehnički zadatak, već i značajna odgovornost za očuvanje historijskog sjećanja.
Program "Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava", koji podržava TIKA, ima za cilj da podijeli tursko iskustvo u oblasti očuvanja kulturne baštine sa relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini i doprinese jačanju saradnje između dvije zemlje u oblasti studija sjećanja i muzeologije.
Kao rezultat terenskih istraživanja koja će se provesti u prvoj fazi programa, utvrđene su potrebe za očuvanjem artefakata u kolekciji i kreiran je plan u vezi sa tehničkom podrškom i aktivnostima izgradnje kapaciteta koje se mogu provesti u budućnosti.
Zvaničnici TIKA-e izjavili su da im je zadovoljstvo doprinijeti očuvanju relikvija koje održavaju uspomenu na genocid u Srebrenici, jednu od najbolnijih stranica u ljudskoj historiji, te da očuvanje historijskog sjećanja znači i očuvanje zajedničkih ljudskih vrijednosti.
- Memorijalni centar Srebrenica -
Odlukom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu 2000. godine osnovan je Memorijalni centar Srebrenica - Potočari - Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Memorijalni centar je mjesto sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici iz 1995. godine i posvećen je očuvanju historije i suočavanju sa silama neznanja i mržnje koje uzrokuju genocid.
U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada su ukopane 6.772 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci preživjelih članova porodica.
Žrtve potječu iz različitih općina, a najviše ih je s područja istočne Bosne i Hercegovine - Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića.
Žrtve genocida pronađene su na 150 različitih lokaliteta. Od toga, u 77 masovnih grobnica otkrivenih nakon rata. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine. Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.
Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.
Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.
"Tragovi sjećanja: Razmjena iskustava": Lični predmeti žrtava genocida u Srebrenici bit će sačuvani za buduće generacije