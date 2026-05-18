Tragedija u BiH: Jedna osoba ubijena, druga teško ranjena u pucnjavi kod Kiseljaka Policija traga za osumnjičenim, na terenu i specijalna jedinica MUP-a SBK/KSB

Jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga teško povrijeđena u jutrošnjoj pucnjavi u naselju Jehovac, na području općine Kiseljak, u centralnoj BiH, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Kako je saopćeno, Policijska stanica Kiseljak jutros je u 7.55 sati zaprimila telefonsku prijavu od nepoznate osobe da je u naselju Jehovac došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su potvrdili navode prijave. Prema dosadašnjim informacijama, vatreno oružje upotrijebio je M.P. (1972.) iz Kiseljaka prema dvije članice uže porodice.

Jedna osoba je usljed zadobijenih povreda preminula na mjestu događaja, dok je druga teško povrijeđena i ukazana joj je ljekarska pomoć.

Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP-a SBK/KSB iz Travnika trenutno provode aktivnosti na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode osumnjičenog.

Iz policije navode da će više informacija o ovom događaju biti poznato nakon okončanja uviđaja i daljnjih istražnih radnji.