Meteorolozi najavljuju da će se stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme zadržati u cijelom regionu i tokom narednih dana, bez značajnijeg osvježenja

Toplotni val zahvatio region: Temperature i do 43 stepena, izdata upozorenja u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori Meteorolozi najavljuju da će se stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme zadržati u cijelom regionu i tokom narednih dana, bez značajnijeg osvježenja

Snažan toplotni val zahvatio je zemlje zapadnog Balkana, a nadležne meteorološke službe u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori izdale su upozorenja zbog izuzetno visokih temperatura koje će lokalno prelaziti 40 stepeni Celzijusa.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkpg zavoda, u Bosni i Hercegovini jutros je pretežno vedro, a tokom dana očekuje se sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperature će se kretati između 33 i 39 stepeni, dok će na jugu, posebno u Mostaru i Trebinju, dosezati i do 42 stepena.

Na snazi je narandžasto upozorenje za cijelu zemlju u periodu od 30. jula do 5. augusta, s posebnim rizikom u najtoplijem dijelu dana. U Sarajevu se očekuje maksimalna temperatura oko 34 stepena.

Slične vremenske prilike zabilježene su i u Srbiji, gdje je Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio na temperature i do 40 stepeni, posebno u Beogradu i Vojvodini, uz visok UV indeks i povećan rizik od požara.

U Hrvatskoj, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za dijelove Dalmacije, uključujući Split i Dubrovnik, gdje se očekuju temperature iznad 40 stepeni, uz tropske noći koje dodatno otežavaju oporavak organizma.

I u Crnoj Gori je na snazi upozorenje Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, a najviše temperature prognozirane su u Podgorici, gdje će živa u termometru dostići i 41 stepen.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljne količine tečnosti i prilagođavanje dnevnih aktivnosti.

Meteorolozi najavljuju da će se stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme zadržati u cijelom regionu i tokom narednih dana, bez značajnijeg osvježenja.