Toplotni val stigao je u region nakon što je prethodno pogodio veći dio Evrope

Toplotni val zahvatio regiju Balkana, izdata crvena i narandžasta upozorenja Toplotni val stigao je u region nakon što je prethodno pogodio veći dio Evrope

Veći dio Balkana i jugoistočne Evrope zahvaćen je snažnim toplotnim talasom, uz izdate narandžaste i crvene meteoalarme zbog ekstremno visokih temperatura koje u pojedinim područjima dostižu i do 40 stepeni Celzijusa.

Toplotni val stigao je u region nakon što je prethodno pogodio veći dio Evrope, izazvavši rekordne vrućine u Velikoj Britaniji, Španiji, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i drugim zemljama.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koje je na snazi od 27. do 30. juna. Najviše temperature kretat će se između 33 i 40 stepeni, a najkritičniji period očekuje se između 11 i 17 sati.

U Sloveniji je na snazi crveno upozorenje za jugozapadni dio zemlje zbog ekstremnog toplotnog opterećenja, dok su centralni i jugoistočni dijelovi također pod najvišim stepenom upozorenja u narednim danima. Temperature dostižu do 39 stepeni Celzijusa, a meteorolozi upozoravaju na vrhunac toplotnog talasa te povećan rizik od zdravstvenih problema i požara.

U Hrvatskoj je Državni hidrometeorološki zavod izdao crveno upozorenje za više jadranskih regija, dok su ostali dijelovi zemlje pod narandžastim i žutim alarmom. Temperature se kreću između 32 i 39 stepeni, a očekuje se da će vrhunac toplotnog talasa uslijediti tokom vikenda, uz izrazito tople noći i dodatno pogoršanje uslova u unutrašnjosti i na obali.

U Srbiji će u nedjelju, 28. juna, biti sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 17 do 25, a najvišom od 35 do 39 stepeni, saopćio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar i temperaturu od 22 do 25 ujutro, te oko 38 stepeni tokom dana. Prema prognozi RHMZ-a, početkom naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz maksimalne temperature u većini mjesta od 35 do 39 stepeni.

Slični vrmenski uvjeti su i u Crnoj Gori i u ostatku regije, a meteorolozi upozoravaju da toplotni talas predstavlja povećan rizik za zdravlje, posebno za starije osobe, hronične bolesnike i djecu, te da može izazvati poremećaje u svakodnevnom životu, uključujući saobraćaj i snabdijevanje električnom energijom.

Građanima se savjetuje redovna hidratacija, nošenje laganije odjeće svijetlih boja, te izbjegavanje direktnog izlaganja suncu kako bi se spriječili toplotni udar i sunčanica.