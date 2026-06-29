Na Trgu Skenderbeg u Tirani mnogi su se rashlađivali prolazeći kroz fontane

Toplotni val pogodio i Albaniju, visoke temperature širom Balkana i Evrope Na Trgu Skenderbeg u Tirani mnogi su se rashlađivali prolazeći kroz fontane

Toplotni val koji je zahvatio veći dio Evrope pogodio je i Albaniju, gdje su visoke temperature značajno utjecale na svakodnevni život građana, dok su nadležne institucije izdale upozorenja zbog rizika po zdravlje.

Albanske vlasti pozvale su građane da izbjegavaju duži boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, posebno hronične bolesnike, starije osobe i djecu. Građanima je preporučeno da unose dovoljno tečnosti i ograniče fizičke aktivnosti na otvorenom.

Zbog visokih temperatura brojni građani i turisti osvježenje su potražili na gradskim fontanama, u parkovima i drugim sjenovitim mjestima. Na Trgu Skenderbeg u Tirani mnogi su se rashlađivali prolazeći kroz fontane.

Slična situacija zabilježena je i u drugim zemljama regiona. U Prištini su građani od visokih temperatura zaštitu tražili pod suncobranima i uz hladne napitke, dok su u Skoplju pojedini stanovnici osvježenje potražili u rijeci Vardar.

Temperature u zemljama zapadnog Balkana ovih dana dostižu i do 40 stepeni Celzijusa, a meteorološke službe upozoravaju da će se izuzetno toplo vrijeme zadržati i narednih dana.

Toplotni val istovremeno pogađa i veći dio Evrope. Ekstremno visoke temperature zabilježene su u više zemalja južne, zapadne i centralne Evrope, uključujući Italiju, Španiju, Portugal, Francusku, Grčku, Hrvatsku, BiH, Srbiju i Rumuniju, zbog čega su vlasti u brojnim državama izdale zdravstvena upozorenja i uvele posebne mjere zaštite stanovništva.

Meteorolozi upozoravaju da klimatske promjene doprinose sve učestalijim i intenzivnijim toplotnim valovima širom evropskog kontinenta.