Predsednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju Abdullah Eren boravi u višednevnoj radnoj poseti Srbiji, gde obilazi brojne projekte TIKA-e

TIKA obnovila i opremila Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Pazaru Predsednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju Abdullah Eren boravi u višednevnoj radnoj poseti Srbiji, gde obilazi brojne projekte TIKA-e

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Pazaru dobila je obnovljene i moderno opremljene učionice zahvaljujući projektu sanacije i opremanja koji je realizovala Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA).



Projekat je svečano otvoren u četvrtak prisustvu predsednika TIKA-e Abdullaha Erena, ambasadora Republike Turske u Srbiji Ilhana Saygilija, generalnog konzula Turske u Novom Pazaru Osmana Pesmena, gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca, predstavnika obrazovnih ustanova i brojnih gostiju, javlja Anadolu.

Fotografija : Aleksandar Niciforovic/AA

Svečanost je počela presecanjem vrpce, nakon čega su zvanice obišle renovirane i novoopremljene učionice i upoznale se sa realizovanim radovima. Učenici škole predstavili su gostima radionicu ebru umjetnosti, prikazujući tradicionalnu tursku umetnost slikanja na vodi.

Predsednik TIKA-e Abdullah Eren rekao je da je projekat realizovan na inicijativu lokalne samouprave i rukovodstva škole, sa ciljem unapređenja uslova za obrazovanje učenika.

„Obnovili smo osam učionica, uredili podove na dva sprata i školu opremili novim računarima i televizorima. Za nas nema nikakve razlike između dece koja se školuju u Sandžaku i dece u Turskoj. Želimo da imaju što bolje uslove za obrazovanje i nastavićemo da podržavamo ovakve projekte“, rekao je Eren.

Fotografija : Aleksandar Niciforovic/AA

On je podsetio da je TIKA do sada realizovala oko 200 projekata u Sandžaku, od čega čak 90 u Novom Pazaru, ističući da će saradnja biti nastavljena i u oblastima obrazovanja, zdravstva i komunalne infrastrukture.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac ocenio je da TIKA već godinama predstavlja jednog od najvažnijih partnera grada u realizaciji razvojnih projekata.

„Do sada je u Novom Pazaru realizovano više od 90 projekata koje je podržala TİKA, a današnje otvaranje obnovljene Osnovne škole 'Jovan Jovanović Zmaj' još je jedan primer uspešne saradnje. U okviru ovog projekta uređeni su podovi u učionicama i kabinetima, a škola je dobila novu opremu, uključujući klupe i stolice, čime su značajno unapređeni uslovi za rad učenika i nastavnika“, rekao je Biševac.

On je istakao da su projekti koje TİKA realizuje u Novom Pazaru dali veliki doprinos unapređenju kvaliteta života građana kroz ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, izgradnju mostova i razvoj poljoprivrede.

Fotografija : Aleksandar Niciforovic/AA

Projekat obnove Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje Novog Pazara i TIKA-e, usmerene na unapređenje obrazovne infrastrukture i stvaranje kvalitetnijih uslova za školovanje novih generacija.

Predsednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju Abdullah Eren boravi u višednevnoj radnoj poseti Srbiji, gde obilazi brojne projekte TIKA-e i gde je održao niz satanaka sa državnim zvaničnicima.

